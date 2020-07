Porto Rubino, in Puglia “Storie, canzoni e lupi di mare”

Il mare è un patrimonio da preservare, non solo come risorsa naturale, ma anche idealmente come custode di tradizioni, storie e personaggi che non hanno mai smesso di essere in qualche modo epici. E come lui anche la musica, in un momento di fragilità generale dovuto alla recente emergenza sanitaria, troverà nel suo senso profondo il modo per farsi riconoscere in tutto il suo valore.

Quest’anno “Porto Rubino” diventerà un documentario, che verrà trasmesso su Sky Arte nel mese di settembre. Saranno Paola Turci e Bugo gli ospiti del live che si svolgerà a Cala Ponte Marina a Polignano a mare, il 16 luglio (inizio ore 20, biglietto 25 euro + diritti di prevendita) segnando l’inizio della “navigazione” che porterà Renzo di tappa in tappa a raccogliere storie e testimonianze per il documentario. Il 20 luglio Tramari approderà a Taranto (inizio ore 20, biglietto 25 euro + diritti di prevendita) dove Rubino condividerà il “palco” con Gabriella Martinelli, Morgan, Erica Mou, Noemi, Ron, Bobo Rondelli, i Selton+Priestess per il concerto che conclude questo viaggio lungo gli ottocento chilometri di costa pugliese. Il live si terrà al Molo Sant’Eligio di Taranto e tra gli ospiti ci sarà anche Gino Castaldo.

Rubino dialogherà con i suoi ospiti parlando del mare e cantandolo insieme a loro attraverso alcuni dei testi più suggestivi e profondi della musica italiana. La navigazione e il racconto come metafore perfette del processo creativo, come suggello di un legame profondo e intimo, quello tra la musica e il mare. Perché è spesso un viaggio quello artistico, e le storie ne sono il lascito più prezioso, che siano parole su musica o racconti di vita vista mare, poco importa.

I concerti si terranno nel rispetto delle normative vigenti dovute all’emergenza Covid-19.

Le prevendite sono disponibili ai seguenti link

16/07 Polignano a mare (BA):

20/07 Taranto (TA):

Porto Rubino è un progetto di Renzo Rubino con la produzione di Giungla Factory

Main sponsor: Cantine San Marzano

