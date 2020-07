“Salviamo Parcocittà”, al via la petizione della società civile

Al via la petizione “Salviamo Parcocittà”, partita da un gruppo di esponenti della società civile che chiedono a gran voce che il lavoro dell’Ats possa continuare per il bene di tutta la comunità. La petizione, costituita su una nota piattaforma digitale, è stata avviata da 230 cittadini, provenienti da svariati settori: Scuola, Università, Arte, Volontariato, Cultura, Spettacolo, Giornalismo, Imprenditoria, Parrocchie, Associazionismo, Sindacati, Giovani, cittadini comuni. Una provenienza variegata, che testimonia il valore riconosciuto di quanto fatto dal Centro Polivalente di Parco San Felice in questi anni. Incoraggianti i numeri: in poche ore superate già le 1000 firme.

Nato nel 2016, dopo aver vinto un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Gioventù sulla riqualificazione degli spazi urbani, una Ats di associazioni cittadine è stata infatti capace di ricostruire dalle fondamenta un luogo simbolo di Foggia, per 15 anni oggetto di vandalismo, degrado e criminalità. Ne è nato un centro polivalente di arti, cultura e socialità nel cuore di Parco San Felice, il più grande polmone verde cittadino, a ridosso di uno dei rioni più “difficili” del capoluogo dauno.

Diventato un modello di riqualificazione sostenibile, di recupero delle periferie urbane, di economia circolare, di legalità e di impresa sociale che sviluppa occupazione giovanile, apprezzato dal Ministero della Famiglia e delle Pari opportunità, dal Corriere della Sera e dall’Università “Bocconi” di Milano, Parcocittà e i suoi importanti progetti tutt’ora in corso contro la povertà educativa per i minori del territorio rischiano la fine a causa della volontà finora manifestata dall’amministrazione comunale di Foggia di non prorogarne la concessione d’uso. Per questo, la società civile è scesa in campo a difesa del suo bene riqualificato. E’ possibile firmare la petizione al seguente link: http://chng.it/R7hZ2Qg9.