Scalfarotto sceglie il castello di Barletta per presentare la sua candidatura

Ivan Scalfarotto ha scelto il castello di Barletta per presentare la sua candidatura alle regionali pugliesi. Si svolgerà sabato pomeriggio 11 luglio. Per quella data è previsto l’arrivo di, coordinatore nazionale di +Europa.

La sede elettorale principale di Scalfarotto si trova fra Barletta e Bari, di qui anche la scelta della suggestiva location.

Dal suo staff poco e o nulla si viene a sapere circa i nomi dei candidati in Capitanata. La campagna elettorale si sta svolgendo in tour attraverso i comitati organizzati del territorio, centri principali di riferimento per la formazione delle liste, nonché attraverso una serie di IVlive focus, video-interviste in cui si enunciano le linee del programma per la Puglia e si rimarca la distanza da Emiliano: “Se l’avessimo seguito in coalizione saremmo scomparsi, serve una visione contro il populismo”.

Si dice che saranno tre le liste a suo sostegno, non necessariamente “di partito” ma suddivise in modo che una sia quella del presidente, un’altra tematica (ambiente, sociale), un’altra di Italia Viva.

Ci sarebbe la disponibilità di Tiziana Carella, una psicologa di Foggia, alla candidatura, come quella, probabilmente già in programma, di Chiara D’Errico, architetto di Vieste, coordinatrice di “Ritorno al futuro”, i comitati renziani di azione civile.