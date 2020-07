VOLOSI: 5 virtuosi polacchi portano a Foggia la musica popolare dei Carpazi

, 08 luglio 2020. Al via l’edizione 2020 del Festival Apuliae – Non soli, ma ben accompagnati, rassegna che da anni anima l’estate foggiana con otto apprezzati e seguiti concerti domenicali organizzati dal Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’associazione Spazio Musica.

Il primo degli otto appuntamenti della rassegna vede in scena domenica 12 luglio alle ore 21.00 alla Villa Comunale di Foggia i Volosi, uno dei gruppi polacchi più importanti e conosciuti sulla scena internazionale.

Krzysztof Lasoń e Zbigniew Michałek al violino, Jan Kaczmarzyk alla viola, Stanisław Lasoń al violoncello e Robert Waszut al contrabbasso porteranno sul palcoscenico la spettacolare musica dei Volosi, risultato di una sapiente commistione tra musica classica, melodie tradizionali dei Carpazi e musica dell’est. Vera cifra stilistica dell’ensemble è l’incontro sinergico di mondi musicali affascinanti, in grado di leggere tradizioni e mondi culturali nel segno del virtuosismo e di un ritmo travolgente.

Portando ai limiti le potenzialità degli strumenti a corda, i Volosi, scelti dalla direzione artistica di Dino De Palma per inaugurare la rassegna, stupiscono il pubblico di tutto il mondo con la proposta spettacolare di melodie frizzanti, sanguigne, piene di passione.

Il debutto dei Volosi nel 2010 al “New Tradition Festival” ha riscosso grande entusiasmo, confermato l’anno successivo dalla vittoria al Grand Prix “Svetozar Stracina” come miglior gruppo di world music nella categoria “Europa”, nel contest organizzato dalla European Broadcasting Union. Ovunque si siano esibiti, i Volosi hanno ottenuto brillanti recensioni dalla stampa specializzata. I loro concerti sono stati trasmessi dalla radio Polacca, dalla BBC, dalla TV tedesca WDR3, e da molte altre emittenti radiofoniche e televisive nel mondo.

Con le composizioni di questo gruppo, considerate tra le produzioni più fresche, innovative e intriganti di tutta l’Europa dell’Est, si apre alla Villa Comunale di Foggia una rassegna che porterà ogni domenica successiva di luglio e agosto musica e spettacolo in città.

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono ad ingresso gratuito su prenotazione, secondo una scelta fortemente voluta dal sindaco Franco Landella e dall’assessore alla cultura Anna Paola Giuliani al fine di aprire a tutti la partecipazione agli eventi.

In linea e nel rispetto delle prescrizioni anti Covid, è possibile prenotare gratuitamente il proprio posto a sedere sul sito del teatro Giordano www.teatrogiordano.it (nella sezione Estate in Villa 2020) a partire dal lunedì precedente ad ogni concerto. Dopo aver effettuato la prenotazione, stamparla o salvarla sul proprio telefono cellulare e mostrarla prima dei concerti al personale. L’ingresso sarà consentito dalle ore 20.15 o da via Scillitani o da via M. Mazzei (ex via Galliani); l’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.00. Si prega il gentile pubblico di venire dotato di propria mascherina e di rispettare le norme sul distanziamento.

La cittadinanza è invitata a partecipare.