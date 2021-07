Arresti al Comune di Foggia, in aula si presentano solo 3 dei 14 indagati

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 08 luglio 2021. Incidente probatorio sul presunto giro di tangenti al Comune di Foggia rimandato al 6 settembre, essendosi verificato un “difetto di notifica” all’avvocato di uno degli indagati, Giuseppe Melfi, ex dipendente di Palazzo di città.

Con Leonardo Iaccarino, ex presidente del consiglio comunale, e l’imprenditore Paolo Tonti, Melfi è fra i tre dei 14 indagati ad essersi presentato in aula stamattina. Davanti alle aule per le udienze penali si è visto anche l’ex consigliere Antonio Capotosto, che non ha varcato l’aula di Corte d’assise utilizzata per il confronto odierno, aula che sarà fruibile anche il 6 settembre prossimo alle ore 10.

Foto Enzo Maizzi Foto Enzo Maizzi

Non c’era l’ex sindaco Franco Landella (secondo voci non riscontrate sarebbe al mare), in sua rappresentanza il legale Michele Curtotti che, come già scritto da Stato Quotidiano, non ha presentato istanza al Riesame riservandosi, appunto, ulteriori chiarimenti nell’udienza di oggi. Si sono svolte stamattina le formalità di rito con l’appello e le risposte e note del giudice e dei rispettivi avvocati. Da Ciarambino e Marucci, che difendono Iaccarino, a Giulio Treggiari in difesa di Daniela Di Donna, stamattina è stata, essenzialmente, la presenza di tanti legali per la medesima udienza l’elemento rilevante.

Dopo le ordinanze cautelari per Bruno Longo a febbraio, Leonardo Iaccarino ad aprile e del sindaco Landella a maggio, i filoni di indagine su diversi fronti vedono nell’incidente probatorio, richiesto dalla Procura e ratificato dal gip Antonio Sicuranza, un’ ulteriore fase di confronto. A quanto pare molti degli indagati hanno deciso di affidarsi totalmente ai propri avvocati anche nell’immediatezza del confronto, tranne il “grande accusatore” Iaccarino. All’uscita del tribunale, accompagnato da Marucci, Iaccarino non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Paola Lucino, 8 luglio 2021