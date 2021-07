Cade nel Policlinico e aspetta 50 ore per l’intervento “A Foggia non avevano posti”

Bari, 08/07/2021 – (repubblica) La madre era andata al Policlinico per accompagnare il marito, lì per un intervento programmato. È caduta, ed è cominciata la sua odissea: ha atteso per 45 minuti l’arrivo di un’ambulanza, e una volta al pronto soccorso ha saputo di avere una frattura scomposta all’omero del braccio destro solo sette ore dopo la caduta. Avrebbe dovuto essere operata, ma il Policlinico non aveva posti liberi in Ortopedia. E così ha continuato ad aspettare, e l’ha fatto per più di 50 ore.

A raccontare l’accaduto è il figlio Giuseppe Tangorra, originario di Capurso e residente in Veneto. Con un lungo post su Facebook ha denunciato quanto vissuto dalla madre, lasciata sola su una poltrona al pronto soccorso – i parenti non possono avvicinarsi per i protocolli anti-Covid – e con il marito ricoverato lì vicino, in Chirurgia vascolare.

“Si affacciano alle finestre per salutarsi”, scrive il figlio, ma solo al terzo giorno qualcosa è cambiato. Dal Policlinico erano stati contattati altri ospedali della provincia, e anche quelli di Matera, Barletta e Foggia, per cercare un posto letto per la signora. Nessuno aveva disponibilità, anche perché sono in transizione dopo aver dedicato interi reparti ai pazienti Covid”.(repubblica)