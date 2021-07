Cambio di presidenza al Rotary di Foggia, a Miranda subentra Agostinacchio

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 08 luglio 2021. “La ruota rotariana gira e, come ogni anno, a luglio, i presidenti dei Club si avvicendano. Il 5 luglio, in una bellissima serata a Feudo della Selva, il Presidente del 2020-2021 Luigi Miranda ha passato il collare al Presidente 21-22 Paolo Agostinacchio in una atmosfera di grande cordialità all’insegna della amicizia rotariana”. Il passaggio di consegne nel resoconto del club di Foggia.

Luigi Miranda ha riassunto le varie attività rotariane svolte nonostante le stringenti restrizioni causate dalla pandemìa e ha condiviso con tutti i presenti il sostanzioso versamento effettuato alla Rotary Foundation e al Programma Polio Plus del R.I. L’aspetto conviviale dell’anno, “sacrificato” dalla impossibilità di incontrarsi in presenza si è trasformato, quindi, in un contributo tangibile alle attività della Fondazione Rotary.

“E’ l’erogatrice dei contributi per la realizzazione delle borse di studio e dei service più importanti”. Miranda si è congratulato con il consiglio direttivo che lo ha supportato in questo anno conferendo vari riconoscimenti. Ha concluso questa prima fase il saluto dell’assistente del governatore del distretto 2120, Giuseppe Seracca Guerrieri ( a.r. 2020-21) Luigi Zangrilli.

Poi il momento sempre emozionante del passaggio del collare, del distintivo e della carta costitutiva del Club all’on. Paolo Agostinacchio che ha presentato il suo consiglio direttivo, riassunto brevemente le linee programmatiche del suo anno di presidenza, riservandolo di illustrarle in modo più ampio alla prima riunione e ha voluto condividere il suo organigramma. L’ultima parola all’assistente del governatore 2021-2022 Giulio Treggiari, che ha portato il saluto del neo governatore del distretto 2120 Gianvito Giannelli, condividendo e illustrandone il motto” Ogni giorno ne vale la pena”.

La serata è stata allietata dalla esibizione della ballerina Roberta Leo che, con la musica di un quartetto d’archi, ha danzato sulle note di Moon River, una coreografia realizzata per l’occasione.