Danni e furti in scuola del Barese, denunciati 4 minorenni

(ANSA) – BARI, 08 LUG – Avrebbero danneggiato computer e stampanti nella sala sala docenti e nella segreteria di una scuola di Adelfia, nel Barese, e poi avrebbero rubato un altro pc e uno zaino.

Quattro minorenni, due 15enni, un 12enne e un 13enne, sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento e furto.

L’episodio risale al tardo pomeriggio del 29 giugno scorso. I carabinieri di Adelfia, con i colleghi di Triggiano, hanno identificato gli autori dell’irruzione nella scuola primaria Giovanni Falcone, in piazza Trieste ad Adelfia. Grazie anche alle immagini estrapolate da alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, i militari hanno identificato i quattro, ritenuti responsabili del danneggiamento di 7 computer e 2 stampanti, riuscendo anche a recuperare il pc e lo zaino che avevano rubato e poi nascosto in un casolare abbandonato alla periferia della città. I ragazzi sono stati quindi deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari mentre la refurtiva è stata consegnata al responsabile dell’istituto scolastico. (ANSA).