Furore: “Il Pd di Capitanata: truffe all’INPS e a Manfredonia non esiste più”

I cittadini, che sono gli unici a cui un politico deve tenere conto, sanno che in questi anni di attivismo politico non ho mai nascosto nulla. In qualità di Eurodeputato ho sempre avuto il massimo rispetto per i territori che mi onoro di rappresentare, ivi compresa la Capitanata. E mi pare doveroso quindi dopo la falsa ricostruzione del Pd Pugliese, ribadire la mia posizione: in questi mesi non ho mai posto ostacoli sulle alleanze e anzi ho sempre e solo sollevato dei TEMI, a cui il Pd locale non ha mai risposto.

Io credo che qualsiasi alleanza territoriale così come qualsiasi matrimonio, se combinato, non produce mai gli effetti sperati. Se invece si trovano convergenze sui temi, le alleanze, allora riescono naturalmente e portano proficui risultati. Cosa che avviene in tanti territori ma non in Provincia di Foggia.