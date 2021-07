Riceviamo e pubblichiamo (molto volentieri) questa vignetta satirica intitolata “In finele!” [In finale!].

Disegno umoristico di Francesco Granatiero raffigurante l’attuale C. T. della Nazionale Italiana ossia Roberto Mancini e Lino Banfi. Nella vignetta in questione viene utilizzata l’espressione “Porca puttena” del celebre comico pugliese. Espressione divenuta, come è noto, quasi uno slogan degli “Europei 2020” della nostra Nazionale di Calcio.

Tra il C. T. R. Mancini e L. Banfi è raffigurato (centralmente) poi, sempre nella medesima vignetta, una mano possente, che impugna un grosso “corno napoletano”. Simbolo di “protezione e di buon augurio per eccellenza”.

Amuleto che, come risaputo, molti napoletani (e non solo) utilizzano per combatte la sfortuna, il “malocchio” e, più in generale, le cosiddette “negatività”.

L’autore:

Francesco Granatiero (Manfredonia 1971). Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira.

E’ il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i più importanti disegnatori satirici italiani della seconda metà del sec. XIX). Dal luglio 2014 è stato chiamato a collaborare (in qualità di esperto di Storia della satira) al prestigioso mensile on-line “Buduàr – Almanacco dell’arte leggera” diretto da Dino Aloi ed Alessandro Prevosto. Delle sue molteplici attività si sono interessate, negli anni, testate locali e nazionali (sia su carta che on-line).