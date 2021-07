L’Udc sta con Nicandro Marinacci sindaco a San Nicandro

Il segretario provinciale dell’Udc Francesco D’Innocenzio ufficializza gli accordi per le amministrative a San Nicandro con le forze politiche e i movimenti che sostengono la candidatura di Nicandro Marinacci sindaco.

“L’Udc di San Nicandro Garganico è ancora più compatta- scrive in una nota- tramite la coesa azione politica e le consultazioni è riuscita a evitare la negativa frammentazione della coalizione. Ringrazio il commissario Costantino Foschi e l’assessore Michele Cagiano per l’assiduo lavoro svolto. La mia gratitudine anche al consigliere comunale e provinciale Antonio Zuccaro per aver rinunciato alla candidatura a sindaco per il bene della coalizione. Al neo candidato Nicandro Marinacci rivolgo un ringraziamento personale per il lavoro egregio svolto. Un sentito grazie all’ Udc di Manfredonia e al commissario Alessandro Mancini per i risultati raggiunti sul territorio della propria città”.