Mazzette per scarcerazioni facili: chiuse indagini per De Benedictis e Chiariello

Bari, 08/07/2021 – Nel corso dell’attività di intercettazione sono state registrate conversazioni in cui il De Benedictis e il Chiariello discutono sulle strategie più idonee affinché il giudice possa motivare i provvedimenti più favorevoli ai clienti del predetto avvocato, intenti a contare il denaro poi consegnato al giudice De Benedictis, discutendo sugli importi da imputare alla corruzione. Indagati alcuni avvocati del Foro di Bari.

Sotto accusa, per presunte mazzette in cambio di scarcerazioni facili, l’ex gip del tribunale, Giuseppe De Benedictis e il penalista Giancarlo Chiariello

La Dda di Lecce ha chiuso le indagini nei confronti dell’ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis, dell’avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello e di altre nove persone, accusate di tangenti in cambio di scarcerazioni. Nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari sono contestati, a vario titolo, i reati di concorso in corruzione in atti giudiziari, corruzione per atto contrario al dovere d’ufficio e rivelazione del segreto d’ufficio.

Sono le accuse dell’ordinanza di custodia cautelare che il 24 aprile scorso ha portato in carcere De Benedictis e Chiariello, quest’ultimo scarcerato e messo agli arresti domiciliari nei giorni scorsi. Per De Benedictis, che si è dimesso dalla magistratura, la difesa ha depositato istanza di revoca della misura ed è in attesa della decisione del gip.

La misura è stata richiesta dai pm Alessandro Prontera e Roberta Licci dalla Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce che hanno coordinato lunghe indagini consistite in intercettazioni telefoniche ed ambientali, video riprese in uffici e ambienti interni ed esterni, pedinamenti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, esame di documentazione, perquisizioni e sequestro di ingenti somme di denaro contante.

I soggetti beneficiati, in gran parte appartenenti a famiglie mafiose o legate alla criminalità organizzata barese, foggiana e garganica,

potevano contare sullo sperimentato accordo corruttivo (circostanza peraltro nota da tempo nell’ambiente criminale per come riferito dai collaboratori di giustizia) tra il giudice e l’avvocato arrestati questa mattina, che in cambio del pagamento di somme di denaro, riuscivano ad ottenere provvedimenti di concessione di arresti domiciliari o rimissione in libertà, pur essendo sottoposti a misura cautelare in carcere per reati anche associativi di estrema gravità, che gli consentivano di rientrare nel circuito criminale, con indubbio vantaggio personale, del difensore e delle stesse organizzazioni criminali.

Gli undici indagati

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato all’ex gip Giuseppe De Benedictis (in carcere a Lecce dal 24 aprile), all’avvocato Giancarlo Chiariello (da pochi giorni agli arresti domiciliari, dopo due mesi di carcere), al figlio Alberto Chiariello e alla collaboratrice di studio Marianna Casadibari; all’avvocato foggiano Michele Pio Gianquitto, ai pregiudicati Antonio Ippedico, Roberto Dello Russo e Danilo Pietro Della Malva (oggi collaboratore di giustizia), alla compagna di Della Malva, Valeria Gala; al carabiniere (che era in servizio alla Procura di Bari) Nicola Soriano.