Morto il giorno dopo il vaccino Covid: disposta autopsia

Macerata, 8 luglio 2021 – (ilrestodelcarlino) Infarto fatale in casa per un 60enne, 24 ore dopo la prima dose del vaccino anti Covid Pfizer. Per fare piena luce su quanto accaduto, la procura ha disposto un’autopsia. Nel tardo pomeriggio di martedì l’uomo, Luciano Bettucci, si trovava in casa, in via Pace. Ma intorno alle 19.30 la moglie ha sentito un rumore provenire dal bagno.

È andata a controllare e ha trovato il marito a terra, privo di sensi. Immediatamente ha chiamato il 118, ma purtroppo il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne. Nell’appartamento sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo operativo di Macerata, per gli accertamenti di rito. Sentendo la moglie per avere qualche informazione sull’accaduto, i militari hanno scoperto che il maceratese aveva ricevuto lunedì la prima dose del vaccino Pfizer.

Hanno dunque informato il magistrato di turno, il sostituto procuratore Stefania Ciccioli, la quale ha deciso di fare qualche approfondimento in più sulla vicenda. Per questo il medico legale Roberto Scendoni è stato incaricato di eseguire l’autopsia, che sarà fatta domani alle 9.30. L’accertamento servirà a individuare la causa esatta della morte del 60enne, e valutare eventuali possibili correlazioni con la somministrazione della dose di vaccino: il nesso tra i due fatti al momento è un’ipotesi che non si esclude ma che non è ancora verificata. (ilrestodelcarlino)