Progressioni economiche dopo 10 anni al Riuniti, soddisfatta la Fsi-Usae

“Finalmente siamo riusciti a concludere la trattativa sull’annosa questione riguardante le progressioni economiche orizzontali per i Lavoratori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria foggiana.

Purtroppo, per una serie di coincidenze legate in gran parte alle scarse risorse economiche messe a disposizione dalla discutibile legge sulla “spending review” e con il successivo blocco dei contratti, i Lavoratori del nosocomio foggiano attendevano da oltre 10 anni un riconoscimento economico che potesse gratificarli. Lo comunica in una nota il segretario territoriale Fsi-Usae Achille Capozzi.

“Dopo una lunga contrattazione, in cui la nostra Organizzazione Sindacale, con il peso di oltre 500 iscritti nell’azienda, ha ricoperto un ruolo predominante, siamo riusciti ad ottenere un accordo che prevede l’attribuzione della fascia alla quasi totalità degli aventi diritto. L’accordo si attuerà in due anni, con decorrenza 1° gennaio 2020 e 1° gennaio 2021. È il massimo che si poteva fare. Un doveroso ringraziamento va a tutta la Direzione Strategica Aziendale che, resasi conto della giustezza delle nostre richieste, ha lavorato alacremente e con impegno per poterle soddisfare e realizzare”.