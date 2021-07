Promozioni attrezzature per la ristorazione su Allforfood.com certificate dai clienti, premio eKomi

Ogni operatore della ristorazione ha sperimentato in prima persona l’importanza di strumenti professionali capaci di fare la differenza. Ecco perché Allforfood ha selezionato per la sua offerta più di 40.000 articoli contraddistinti per la quasi totalità dall’alta qualità italiana, associata a promozioni e richieste di preventivo gratuite, veloci e anche fai-da-te.

L’e-commerce è concepito per interpretare le richieste degli operatori della ristorazione, mettendo a disposizione la preparazione di chi è attivo sul mercato da oltre 10 anni. Una proposta strutturata per fornire un’immediata risposta a quanti dispongono di gelaterie, macellerie, pasticcerie, ristoranti, bar, pizzerie, hotel, panetterie.

I marchi sono stati scelti nell’ambito delle eccellenze di settore. Tra questi troviamo infatti Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Ifi, Tecnodom, Simag. Gli articoli fanno riferimento all’alta qualità della produzione italiana per il 98% e gli altri prodotti riflettono i medesimi standard di efficienza. Mentre i prezzi competitivi sono il risultato delle partnership commerciali avviate nel corso di anni d’attività.

Navigando tra le diverse categorie in cui si articola il semplice menu laterale incontriamo espositore da banco vetrina, cella di lievitazione, cucina a gas, congelatore a pozzetto, affettatrice professionale, abbattitore di temperatura, friggitrice a gas professionale, fabbricatore di ghiaccio, lavabicchieri elettronica e tanto altro ancora. L’e-commerce è stato infatti premiato da eKomi con il Certificato d’Argento, merito di oltre 1.000 opinioni verificate con una media di 4,7/5.

Un’altra caratteristica distintiva di www.allforfood.com è la facilità con cui è possibile elaborare preventivi gratuiti in completa autonomia: basta selezionare l’articolo, aggiungerlo al carrello e premere quindi il pulsante “Preventivo”.

I trasporti sono sempre assicurati e rapidi. Sfruttando le partnership con società di logistica qualificate, ogni acquisto prevede la consegna partendo direttamente dal produttore. All’interno del catalogo molti articoli sono inoltre caratterizzati dal bollino della pronta consegna: subito disponibili, prevedono tempi più contenuti.

Il cliente ha poi sempre al suo fianco un servizio di assistenza fornito da chi conosce a fondo il mondo della ristorazione e rende la soddisfazione dell’acquirente la principale priorità. Il customer care non riguarda solo il post-vendita, ma anche la consulenza in fase di selezione del prodotto ideale per le proprie esigenze.

Quanto infine ai pagamenti, sono stati implementati metodi che garantiscono la massima tutela del cliente: carta di credito, PayPal, bonifico bancario, pagamento alla consegna (anticipo del 30% e saldo in contrassegno).

Prova sicurezza e convenienza di 40.000 prodotti per la tua attività di ristorazione, scegli oggi Allforfood.com.