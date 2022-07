Carnevale di Manfredonia: “L’estate di Ze Peppe”: il programma

MANFREDONIA (FOGGIA), 08/07/2022 – L’ESTATE DI ZE PÈPPE 68^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DI MANFREDONIA

Fonte: io sono partita iva

DAL 17 LUGLIO AL 10 AGOSTO 2022

Sarà possibile visitare la “Fabbrica del Carnevale” presso il LUC “Peppino Impastato” Lungomare Nazario Sauro

LUNEDì 4 LUGLIO 2022

Ore 20:00 TALK SHOW “IL CARNEVALE TRA PRESENTE, PASSATO E FUTURO”

Via delle Cisterne “U pertuse u monéche”

Ore 21:00 ACCENSIONE LUMINARIE

Corso Manfredi

DOMENICA 17 LUGLIO 2022

Ore 19.00 APERTURA EVENTO “L’ESTATE DI ZE PÈPPE”

Piazza Maestri d’Ascia

Ore 19:30 “SFILATA DI ZE PÈPPE CHE VIENE DAL MARE”

Percorso da Piazza Maestri d’Ascia, Lungomare Nazario Sauro, Via Stella, Corso Roma, Via Campanile, Corso Manfredi, Piazza del Popolo, Piazza Diomede, Piazza Maestri d’Ascia

Ore 20:30 “ZE PÈPPE INCONTRA FARINELLA”

Piazza Maestri d’Ascia

Ore 20:30 “SAGRA DEL PANE E POMODORO”

Organizzata da ASD Gargano Manfredonia 2000, Associazione ARS, Associazione Arcobaleno e Pro Loco Manfredonia

Terrazzo Info Point – Piazzetta Mercato

Ore 21:00 “I FAVOLOSI ANNI 60 & 70” – Veglione di Carnevale vintage

Organizzato da Circolo Unione Manfredonia – Piazza Maestri d’Ascia

GIOVEDì 21 LUGLIO 2022

Ore 20:30 “CARNEVALE SENZA BARRIERE”

Conducono: Sipontina Prencipe e Matteo Perillo

Chiostro Palazzo San Domenico

VENERDì 22 LUGLIO 2022

Ore 19:30 Laboratori e intrattenimento per tutti i bimbi

Laboratorio di pasta fresca a cura Pastificio La Torre

Laboratorio “prepara la tua farratina”

Laboratorio “costruisci il tuo aquilone“

Terrazzo Info Point – Piazzetta Mercato

Ore 21:00 “NOTE DI CELLULOIDE”, concerto di musica da film

Organizzato da Associazione Musicale Suoni del SUD – Piazza Maestri d’Ascia

SABATO 23 LUGLIO 2022

ORE 09:00/19:00 “CARNIVAL BEACH SOCCER” – quadrangolare di calcio a 5 giovanissimi 2007/2008

Organizzato da Manfredonia Calcio 1932 SSD A r.l. – Spiaggia Castello

ORE 19:00 Laboratori: “La cartapesta”, “Il riciclo”

Organizzato dai Maestri Cartapestai – Piazza del Popolo

Ore 20:30 “GUSTANDO CARNEVALE”

Percorso Enogastronomico organizzato da Puglia Zero Zero

Terrazzo Info point – Chiostro Palazzo San Domenico – Corte Palazzo dei Celestini – Piazza Stella

Ticket

Ore 20:30 “CIRCUS SHOW” Spettacolo circense

Organizzato da Associazione Piccoli per sempre – Piazza del Popolo

DOMENICA 24 LUGLIO 2022

Ore 17:00 Socia di “ZE PÈPPE CARNIVAL BEACH PARTY” presso i Lidi balneari di Siponto

Ore 20:30 “LO SHOW SUMMER EDITION”

Spettacolo Musicale

Ospiti: Crytical, DJ Fraxz, Amon Wave, The Family Affaire, Dominik e Max Famiglietti, Nathamy, Teo Valentini, Naty Voice, Almeida, Mytos animazione di Francesco Morales

Special Guest “CRISTIANO MALGIOGLIO” Piazza Maestri d’Ascia

MERCOLEDì 27 LUGLIO 2022

Ore 19:00 Giochi: “Un tuffo nel passato”, giochi tradizionali e popolari

Organizzato da UISP – Fossato del Castello

Ore 21:00 “ZE PÈPPE PRESIDENTE” – Rassegna teatrale in vernacolo

Organizzata dall’Associazione Angeli Manfredonia – Piazza Maestri d’Ascia

GIOVEDì 28 LUGLIO 2022

Ore 19:00 Giochi: “Un tuffo nel passato”, giochi tradizionali e popolari

Organizzato da UISP – Fossato del Castello Ore 20:30 POP GUN – Festival delle canzoni inedite

Organizzato da POP_Officine Popolari – Piazza Maestri d’Ascia

VENERDì 29 LUGLIO 2022

Ore 20:30 “MANGIAMARE”

Organizzato da Produttori Ittici Manfredonia Soc. Coop. – Mercato Ittico

Ticket

SABATO 30 LUGLIO 2022

Ore 11:00/19:00 “CarneVèle” – Regata a colori del Carnevale di Manfredonia

Organizzata da Gargano Sailing Club – Centro Nautico Sportivo Il Mandracchio

Ore 18:00/24:00 #90incorso – Festa anni 90

Organizzato da Confcommercio Foggia Ore 20:30 “MANGIAMARE”

Organizzato da Produttori Ittici Manfredonia Soc. Coop. – Mercato Ittico

Ticket Ore 21:00 “LA NOTTE DELLE MERAVIGLIE” – Spettacolo di Varietà a cura di Alexis Arts Piazza Maestri d‘Ascia

DOMENICA 31 LUGLIO 2022

Ore 11:00/19:00 “CarneVèle” – Regata a colori del Carnevale di Manfredonia

Organizzata da Gargano Sailing Club – Centro Nautico Sportivo Il Mandracchio

Ore 17:00 Socia di “ZE PÈPPE CARNIVAL BEACH PARTY” presso i Lidi Balneari di Siponto

Ore 19:00 Evento sportivo “CORRI IN PIAZZA”

Organizzato da Asd Gargano 2000, Associazione ARS e C.S.I. – Piazza del Popolo

Ore 22:00 “ORCHESTRA ALL’ITALIANA – Renzo Arbore Tributo live Tour” –

Spettacolo Musicale

Organizzato da Associazione Io sono Partita Iva & Confartigianato Manfredonia

Piazza Maestri d’Ascia

Ore 24:00 “FUOCHI PIROTECNICI COLORATI”

Organizzato da Associazione Io sono Partita Iva & Confartigianato Manfredonia

Punta Molo di Levante

DOMENICA 07 AGOSTO 2022

Ore 17:00 “CARNIVAL BEACH PARTY” presso i lidi balneari di Siponto

Ore 21:00 “TU SI QUE CARNE-VALES!” – Spettacolo Varietà

Organizzato da Lulù Eventi di Rosa Lupoli – Piazza Maestri d’Ascia

LUNEDì 08 AGOSTO 2022

Ore 20:30 “MARE & CARNEVALE” – La Manfredonia di Lucio Dalla – Talk Show

Piazza Maestri d’Ascia

Conduce: Matteo Perillo

Ore 21:00 “BANANA REPUBLIC” – Concerto Tributo Band a Lucio Dalla

Organizzato dal gruppo musicale “Banana Republic”

Piazza Maestri d’Ascia

MARTEDì 9 AGOSTO 2022

ORE 21.00 “SULLE ALI DELLA LIRICA” – Concerto Classico

Organizzato da Associazione Internazionale di Musica Re Manfredi &

Associazione ARS Manfredonia

Chiostro Palazzo San Domenico

MERCOLEDì 10 AGOSTO 2022

Ore 22:00 “SUPERNOVANTA” Spettacolo musicale anni 90

Organizzato da Associazione Io sono Partita Iva & Confartigianato Manfredonia

Piazza Maestri d’Ascia

GIOVEDì 11 AGOSTO 2022

Ore 06:00 “Camerata MVsicaAntiqVa Ensemble vocale e strumentale”

Concerto all’alba

Organizzato dal Comune di Manfredonia e Teatro Pubblico Pugliese

Piazza Maestri d’Ascia

VENERDì 16 SETTEMBRE 2022

Ore 19:30 L’indotto economico turistico del Carnevale – Esperienza e proiezioni –

Talk Show

Conduce: Matteo Perillo

Terrazza Info Point – Piazzetta Mercato

