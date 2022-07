Mare molto mosso e vento forza 7: stop traghetti per Isole Tremiti

FOGGIA, 08/07/2022 – (ansa) Bloccati in porto a Termoli i traghetti per le Isole Tremiti (Foggia) a causa del maltempo. Il mare mosso ha impedito questa mattina le corse della motonave “Isola di Capraria” e del “Tremiti Jet” verso le Diomedee. La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino in serata. Il bollettino meteo-marino conferma: mare molto mosso e vento da nord forza 7 in aumento. (ansa)