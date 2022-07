Puglia, cane investito e ucciso da un’auto: l’amico cerca di soccorrerlo

BARI, 08/07/2022 – (baritoday) Una “stretta amicizia” spezzata per sempre, da un automobilista che non si è neppure fermato a prestare soccorso. E’ la storia di Bondo, cane di quartiere di Conversano, e del suo inseparabile amico Nerino. A raccontarla, sui social, sono i volontari della sezione locale della Lega nazionale per la Difesa del cane.

Nella giornata di ieri, Bondo è stato investito e ucciso da un’auto. Nessuno ha visto il mezzo, nessuno è riuscito ad annotarne la targa. Una volontaria dell’associazione si è trovata di passaggio sul posto, immediatamente dopo il fatto. Per Bondo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, raccontano dall’associazione, “se non constatare il decesso e chiamare in lacrime la ditta per la rimozione del corpo”. In quei minuti di attesa, la reazione dolcissima e disperata di Nerino, che non si rassegna a vedere il suo amico immobile sul marciapiede e con le zampe lo ‘esorta’ ad alzarsi, gli si muove intorno, lo accarezza con il muso, quasi per aiutarlo, per spingerlo a rimettersi sulle zampe. (baritoday)