Scolaresca coinvolta in eventi elettorali cinquestelle. Splendido: “Se vero, fatto grave”

"Scolaresca inopportunamente coinvolta in manifestazioni elettorali a Canosa di Puglia nel bel mezzo della campagna politica per il rinnovo dell'amministrazione comunale: se fossero vere le ricostruzioni riportate in queste ore dalla stampa saremmo di fronte ad un fatto di una gravità inaudita.

Per questo motivo urge immediata chiarezza. In qualità di consigliere regionale chiederò al nostro Sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso di verificare approfonditamente la questione”.

Così il consigliere regionale Lega Puglia Joseph Splendido in merito agli articoli di stampa che denunciano il coinvolgimento di una classe elementare al comizio del leader cinquestelle Giuseppe Conte a Canosa di Puglia per il tramite di una insegnante candidata al consiglio comunale della stessa città.

“La notizia è talmente sconcertante da apparire quasi inverosimile. Non si è mai vista nella storia della Repubblica italiana una cosa del genere. Scuola e politica sono, da che mondo è mondo, due ambienti distinti e distanti e tali devono rimanere, nell’interesse di uno sviluppo puro ed incontaminato degli studenti.

Per cui, il presunto coinvolgimento di cui dà notizia la stampa, tanto più se operato con la furbizia e tenendo all’oscuro le famiglie degli ignari bambini, sarebbe certamente deprecabile – conclude il consigliere – e dovrebbe essere sanzionato senza se e senza ma”.