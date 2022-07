Verdi di Manfredonia: “ASE ha bisogno di una nuova dirigenza”

MANFREDONIA (FOGGIA), 08/07/2022 – “Abbiamo espresso personalmente la nostra vicinanza e solidarietà al dipendente ASE aggredito. Dal 2018 con l’A.U. dott. Fabio Diomede si erano prese decisioni operative, per ridurre l’influenza sul personale dipendente da eventuali azioni di sopraffazione. Le stesse che sono state riprese dal dott. Rossi.

Altre denunce sono state presentate in passato da dipendenti e LSU, per vessazioni.

Occorre utilizzare tutti gli strumenti previsti dal CCNL, per garantire la sicurezza dei dipendenti. Come Verdi siamo perché ASE possa, serenamente, gestire il servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale. Siamo per una ASE che operi con una visione sociale per garantire un buon servizio e nel rispetto della legalità. Subito dopo le elezioni la nuova amministrazione ha richiesto ad ASE di igienizzare e ripristinare il decoro urbano in diverse zone della città. Ne ricorderete la foga mediatica, ma dopo 6 mesi poco o nulla è cambiato. Allora le parole usate avevano un peso: ASE non ha eseguito le operazioni di igiene urbana nei tempi e modi previsti dal contratto e dal progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana.

L’articolo 15 del contratto prevedeva l’applicazione di penali per queste mancanze. Da quanto emerge dal bilancio dell’ASE, non sembra che siano state applicate. L’articolo 18 prevedeva, in caso di almeno 3 penali la possibilità addirittura di rescissione del contratto. ASE ha bisogno di una nuova dirigenza che si renda conto della missione aziendale che è anche sociale e non deve massimizzare i profitti ma operare per la soddisfazione dei cittadini.

Invece è mancata l’attuazione della raccolta differenziata nelle case sparse e nelle frazioni Montagna, Litorale sud e Mezzanone (solo in questi giorni sono stati consegnati dei cassonetti per la raccolta di prossimità a San Salvatore). È mancata la consegna delle compostiere ai possessori di giardini (che potrebbe ridurre la quantità di FORSU. È mancata la raccolta dell’olio esausto (oggi ancor più conveniente). Infine la sicurezza dei dipendenti è stata messa a rischio, tanto da ricevere verbali e sequestri dallo SPESAL.

Come Verdi aspettiamo provvedimenti conseguenzuali dall’amministrazione Rotice, per gravi irregolarità nella gestione della sicurezza dei lavoratori, persistente inottemperanza agli indirizzi ricevuti e ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati dal progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Manfredonia.

Sulla raccolta differenziata porta a porta spinta, dopo 5-6 anni dal suo inizio, è giunto il momento di passare alla fase successiva della raccolta di prossimità, per tutti i quartieri o dove ciò è possibile.

Le occasioni perdute dai commissari nel reperimento gratuito di telecamere per il controllo del territorio, non devono diventare un alibi per lasciare le periferie nelle condizioni di sporcizia in cui versano. Occorre una seria attività di controllo e sanzionamento.

Ci auguriamo che questa amministrazione riesca ad intercettare i fondi regionali per la pulizia delle strade extraurbane. Per tutto questo occorre un amministratore e un direttore in ASE che conoscano il territorio e che abbiano capacità manageriali. Auguriamoci una scelta oculata”.

Europa Verde – Verdi di Manfredonia