Bimba di 4 anni rischia di annegare nel Foggiano: salvata da bagnini e medici

FOGGIA – Nuova tragedia scongiurata: una bambina di circa quattro anni, residente a San Severo, stava annegando presso un parco acquatico a Marina di Lesina. Lo riporta la Gazzetta di San Severo.

L’intervento tempestivo de prof. Ilario De Angelis responsabile dei bagnini di lungo corso della struttura e della dottoressa Paola Di Monte e al Dott. Pasquale De Biasio, due medici di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo che si trovavano lì per caso e che hanno praticato massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca, ha evitato il peggio per la bimba che era entrata già in arresto respiratorio.

Il soccorso del 118, infatti, è arrivato con oltre quaranta minuti di ritardo. Grande apprensione da parte degli astanti che hanno accolto con un applauso la notizia del salvataggio della bambina da parte dei medici.