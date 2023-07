Clamoroso scoop: Padre Pio incontrò Silvio Berlusconi

San Giovanni Rotondo – La notizia è stata diffusa stamattina a pag. 41 del settimanale nazionale Di Più n°28 diretto da Osvaldo Orlandini, in un servizio della giornalista Elettra Solero che ha ripercorso minuziosamente l’incontro di Padre Pio e Silvio Berlusconi.

Lo scrittore Piero Drioli, amico di famiglia di Berlusconi e figlio spirituale di Padre Pio che conobbe quando era bambino, promotore del “Quaderno dell’Amore” racconta i dettagli di questa singolare storia, che lui prima di tutti, ha tenuto riservata per tantissimi anni.

Una missione ricevuta dal Santo che il Cavaliere ha messo in atto per tutta la sua vita, essere buono con tutti e generoso come ha sempre dimostrato nella sua straordinaria vita trascorsa, fino all’ultimo secondo, per il bene comune della sua amata Patria, meritandosi, come era logico, un funerale di Stato senza precedenti. Giuseppe Saldutto assieme, al suo amico di sempre, il famoso pittore Luis Napolitano, (autore del quadro di padre Pio che è presente nella collezione privata della famiglia Berlusconi che è composta da oltre 20mila opere d’arte di ogni genere) invitati da Alfredo Grassi, (grande amico di Giuseppe Saldutto e di suo padre) che assieme a Salvatore Mongiello, Alberto Cicolella e Silvio Berlusconi ebbero un incontro a Foggia per parlare di Padre Pio, era il 1998.

Giuseppe Saldutto incontrò Silvio Berlusconi per la prima volta a Bari nel 1992 in occasione di un incontro che era presente anche Gianni Agnelli. Furono le prime foto scattate all’on. Silvio Berlusconi. Poi lo stesso Saldutto ricorda quando pochi anni fa ricevette una soffiata: Silvio Berlusconi sarebbe arrivato a San Giovanni Rotondo per una visita privata da p. Pio, Saldutto organizzò un pool di fotografi, che dovevano coprire tutte le entrate in convento, per intercettare Berlusconi al suo arrivo, ma purtroppo dopo una decina di ore di appostamento il fotografo ricevette una informazione che informava: Berlusconi disertava Foggia e San Giovanni Rotondo, perché ritenute dai suoi specialisti, ostili o meglio, perché Foggia non aveva provveduto ad organizzare un palco degno di un personaggio importante come Silvio Berlusconi; di conseguenza si optava anche per lasciar perdere una visita privata da p. Pio che avrebbe fatto tanto discutere. Mentre il Cavaliere partecipò alle altre tappe pugliesi. Berlusconi incontrò la delegazione di Forza Italia di Foggia, in un ristorante barese per selfie e autografi, il pranzo però fu pagato da ognuno dei partecipanti, (pare 30 euro) segnale importante che qualcosa stava finendo tra Foggia e Silvio Berlusconi. Infatti poco dopo ci fu una grave frattura. Grazie a Berlusconi San Giovanni Rotondo detiene un grande albero nella piazza centrale donato proprio dalla magnificenza in un atto di beneficenza del figlio spirituale di p. Pio.

Sul settimanale Di Più, pubblicato invece la settimana scorsa, (n°27/2023 a pag. 38/39/40) è apparso un altro scoop sensazionale, un uomo era in fin di vita in ospedale e la voce di Silvio Berlusconi lo ha svegliato dal coma conseguente ad un trauma cranico per incidente stradale. Berlusconi è al primo miracolo e dopo quello italiano; speriamo che ne seguino tanti altri ancora. Saldutto rivela in anteprima il prossimo scoop: il famoso Giuseppe Cionfoli farà una statua dedicata a Silvio Berlusconi…”la sede non è ancora decisa, anche se noi avremmo preferito San Giovanni Rotondo…ma credo che anche li siano ostili…Dopo la prima strada intitolata a Berlusconi a Milano in Via Volturno davanti al civico 34, dove nato con un murales artistico dell’artista aleXsandro Palombo c’è la adesso la corsa a chi fa prima a mettere una statua del Cavaliere in piazza…chissà se la Puglia….La beneficenza vera che faceva Berlusconi in giro per il mondo…rimarrà forse segreta, forse no, ma la sua figura rimarrà impressa per sempre nella storia del mondo.”

Articolo a cura di Dino Alice.