Concluso il Torneo CIVILIS del Gargano di Calcio a 5, organizzato dal Club Civilis III° MILLENNIO

San Marco in Lamis – Con la presenza alla finalissima vinta dal G.S. ECOPRINT del Presidente Nazionale CIVILIS CSA, il Comandante Giuseppe Marasco e premiazione a tutti i partecipanti, si è brillantemente concluso con fuochi d’artificio, il Torneo CIVILIS del Gargano di Calcio a 5 organizzato dal Club Civilis III° Millennio. Questi i risultati e premiati: categoria pulcini: 5° G.S. Amedeo Gioielli; 4° G.S. FC Olimpic Sammarco; 3° G.S. I Dobermann; 2° G.S. Lol Cafè; al 1° posto il G.S. Kolarov.

Miglior giocatore Paolo Schiena, miglior portiere Giuseppe Aucello, miglior calciatore della finale Damiano Nardella, miglior talento Fernando Limosani. Mentre nella Categoria Under 15: 6° G.S. Bar del centro; 5° G.S. Le Stelle del sud; 4° Barber Shop; 3° G.S. Team Impiantistica; 2° Edil Top; primo classificata il G.S. Leggeri Group s.r.l., miglior giocatore della categoria Pietro Nardella, miglior portiere Angelo Pio La Sala; Categoria Civilis adulti: 3° G.S. Impresa Edile Luigi Ramunno; 2° G.S. Studio Tecnico Petrucelli;

1° G.S. classificato il G.S. ECO Print, miglior giocatore Donato Ianzano; miglior portiere Ardian Hila; miglior giocatore della finalissima Giuseppe Gaggiano. Il premio “ Sergio Bonfitto “ a suo ricordo è stato assegnato a Francesco Cristofaro, mentre il premio “ Domenico Papagno “ a suo ricordo è stato assegnato a Francesco Tricarico.

Un ringraziamento in particolare da parte del Presidente MARASCO agli organizzatori Francesco Coco e Patrizio Mimmo il quale è stato consegnato uno zaino della CIVILIS Nazionale lo stesso anche agli arbitri Antonio Mimmo e Simone Poppa, un ringraziamento anche a Angelo Villani e Michele Bonfitto i decani e fondatori della Associazione.

L’appuntamento è per il prossimo anno 2024 sempre ai campi di calcio a 5 in San Marco in Lamis. (foto)