Delio Rossi a StatoQuotidiano: “Se ci fosse stato dato il nostro, Foggia in serie B sul campo”

Foggia – “La scelta di allenare il Foggia la rifarei mille volte. Questo, fermo restando che sapevo quanto sarebbe stato oneroso e cosa significasse darsi completamente 24 ore al giorno per poi chiudere con amicizie, parenti, e affetti. Come detto nell’ultima conferenza, è stata una scelta personale, ero troppo coinvolto emotivamente. Chi fa il mio lavoro deve essere razionale, freddo, il cuore lo deve mettere da parte. Con il Foggia non è stato possibile”.

A 2 settimane circa dall’addio comunicato in conferenza stampa, Delio Rossi rilascia alcune dichiarazioni in esclusiva a StatoQuotidiano.it.

Un Rossi riflessivo e sereno torna, su domande della nostra testata, su alcuni passaggi chiave dell’ultima stagione.

Il profilo

Come già pubblicato, mister Delio Rossi, riminese, classe 1960, dal 1981 al 1987 giocatore del Foggia con 127 presenze e 3 reti, al debutto come allenatore del Torremaggiore, e poi tra l’altro del Foggia primavera (1991 – 1993), della Salernitana, ancora del Foggia, del Pescara, del Genoa, del Lecce, dell’Atalanta, della Lazio, del Palermo, della Fiorentina, della Sampdoria, del Bologna, del Levski Sofia, all’indomani dal rientro della sfortunata trasferta del Rigamonti Ceppi, a Lecco, aveva convocato una conferenza stampa allo Zaccheria per “tracciare un bilancio del suo periodo sulla panchina rossonera (dal 29 marzo 2023) e per delineare e definire il futuro immediato che lo riguarda dopo le numerose indiscrezioni che si sono susseguite nel post gara, costata ai satanelli la promozione nel prossimo campionato di serie B” (testo di Antonio Monaco,ndr).

La scelta

Nonostante un altro anno di contratto (scadenza 2024), mister Rossi aveva detto nell’ultima conferenza di “aver lavorato 24 ore al giorno da recluso”, durante l’ultima esperienza con il Foggia, e di non essere riuscito a fare una sola “passeggiata”, “una pizza.”

“Pensavo sempre al Foggia. Abbiamo cullato un sogno, Ringrazio la società ed un gruppo di ragazzi incredibile dal punto di vista morale. Non avete idea di cosa hanno passato: 3 ds, 5 allenatori, giocavano infiltrati, con una gamba sola e qualcuno si è permesso di contestarli, non ultimo l’episodio” dell’auto vandalizzata del capitano Di Pasquale.

“Una mia scelta personale anche se fossimo andati in B e qui non sono razionale e non posso farlo qui che sono troppo legato. Non posso vivere da recluso ed essere sereno, meno coinvolto e più distaccato”, aveva detto Rossi nell’ultima conferenza stampa.

Sul Lecco: “Non ci è stato superiore, tutti hanno visto cosa è successo in campo”

Stamani a StatoQuotidiano.it la riflessione sul Lecco (ufficialmente in serie B, diversamente da Reggina e Siena, dopo il verdetto della FederCalcio sulle iscrizioni ai prossimi campionati di Serie B e C, nell’ennesima estate di ricorsi e tribunali per il calcio italiano, ancora non finita) e sulla finalissima giocata contro il Foggia. “Il Lecco non ci è stato superiore nelle due partite“, dice Rossi stamani a StatoQuotidiano.it.

“Se ci fosse stato dato il nostro, il Foggia molto probabilmente sarebbe in serie B, con promozione conquistata sul campo.

I ricorsi della società? Non lo so, non mi interessa, sono un allenatore di campo, le politiche federali, della Federazione, non mi interessano. Dico soltanto questo: sono successe delle cose in campo nelle due gare contro il Lecco che sono sotto gli occhi di tutti. Perché sono successe? Non lo so”.

La stima di calciatori e ds: “La mia storia è questa”

In questi giorni, l’ex centrocampista del Milan, Antonio Nocerino, parlando a proposito dei suoi modelli da allenatore: “Mi piace chi allena in campo e migliora: ho avuto Gasperini, Iachini e Delio Rossi e Zeman”. L’ex direttore sportivo della Samp, Carlo Osti: “Delio Rossi? Lo ammiro tantissimo. Ha una perfezione maniacale per il suo lavoro”.

“Io ringrazio tutti per gli attestati di stima, anche perché la mia storia è quella, non posso e non possono cambiarla, è sotto gli occhi di tutti”.

Il futuro

E ora, per il futuro? “Non lo so. Non so davvero cosa mi riserverà il mio futuro, e in questo momento non ci sto pensando, vedremo. Una cosa è certa: ero, sono e resterò tifoso del Foggia, e con il tempo sono sicuro che la gente accetterà la mia scelta, che è stata fatta solo ed esclusivamente nell’interesse del Foggia”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it