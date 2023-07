Di Benedetto: “Se dovessi parlare, verrebbero fuori danni irreparabili”

MANFREDONIA (FOGGIA) – La situazione in casa Manfredonia Calcio 1932 è sempre più complicata. Dopo un’ottima stagione culminata con la promozione in Serie D, da diversi mesi le problematiche extra-campo stanno prendendo il sopravvento. Da tempo la società sta attendendo la possibilità di poter tornare a giocare allo Stadio Comunale “Miramare”, interessato dai lavori di rifacimento che, ancora oggi, non sarebbero terminati.

Nel corso delle ultime settimane Di Benedetto ha sollecitato, più volte, l’amministrazione comunale al fine di trovare una quadra per il “suo” Manfredonia.

Il presidente, non avendo le risposte necessarie e dovute, avrebbe deciso di agire in maniera più attiva nei confronti della stessa amministrazione della città. Al contempo, stando alle nostre ultime indiscrezioni, Di Benedetto avrebbe avviato una trattativa di acquisto con la Fidelis Andria, in cerca di una nuova proprietà.

Una sitazione che è diventata una vera e propria telenovela che ha provocato le ire dei tifosi della società biancoceleste. Ultima, in ordine cronologico dei fatti, la risposta del presidente Di Benedetto ad un gruppo di tifosi sui social.

Manfredonia, Di Benedetto: “In questo momento continuo a tacere, è meglio così”

“L’amministrazione non vuole la nostra iscrizione in Serie D. Loro non sanno quanti soldi ha tirato fuori il nostro presidente”. Così i tifosi hanno manifestato la loro presa di posizione. Di Benedetto, che fino ad ora non aveva rilasciato dichiarazioni, ha risposto così: “Non ho fatto nessuna dichiarazione in tv e se in questo momento continuo a tacere è meglio, poiché se dovessi parlare con documenti alla mano, verrebbero fuori danni e responsabilità irreparabili!“.

Non tutti, però, sembrerebbero avere la stessa idea. A confermarlo, un altro tifoso che accusa il presidente di far fallire le squadre di sua proprietà. Di Benedetto ha replicato così: “Fino a prova contraria con me non è fallito nessuno…”.

