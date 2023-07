Manfredonia, Miramare, presidenza Di Benedetto. Lunedì pomeriggio l’ufficialità sul futuro

Manfredonia – “Lunedì pomeriggio“, 10 luglio. Questa la data ufficiale nella quale sarà fatta luce sul futuro del Manfredonia calcio, sulla “nuova identità” scelta per la prossima stagione della squadra sipontina. La conferma a StatoQuotidiano arriva dai diretti interessati alla vicenda, in primis l’attuale presidente Giuseppe Di Benedetto.

Come risaputo, dopo la promozione in Serie D, da diversi mesi le problematiche extra-campo stanno prendendo il sopravvento sul futuro della società.

Problematica principale: l’utilizzo dello Stadio “Miramare”, interessato dai lavori di rifacimento che, ancora oggi, non sarebbero terminati.

Nel corso delle ultime settimane l’attuale presidente del Manfredonia Calcio, Giuseppe Di Benedetto, ha sollecitato, più volte, l’Amministrazione comunale guidata da Gianni Rotice per trovare una quadra per il “suo” Manfredonia.

Di Benedetto, non avendo le risposte necessarie, avrebbe deciso di agire in maniera più attiva nei confronti della stessa amministrazione della città. Al contempo, voci sempre più insistenti indicano una trattativa avviata dallo stesso Di Benedetto per l’acquisto della Fidelis Andria, in cerca di una nuova proprietà.

Lunedì pomeriggio l’ufficialità sul futuro della squadra sipontina, sull’agibilità del Miramare, sulla presidenza o meno di Di Benedetto a Manfredonia.

