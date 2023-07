Manfredonia, Vespa Club: raduno nazionale di tutte i modelli prodotti

MANFREDONIA (FOGGIA) – Dammi una Special, l’estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi, Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi”, cantavano nel 1999 i Lunapop con l’iconica canzone “50 special” che celebrava uno degli storici miti del made in Italy nel mondo, sogno a due ruote di grandi e piccini (anch’io ne ho posseduta una da ragazzo) protagonista di questo weekend a Manfredonia e sul Gargano.