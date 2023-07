Omicidio in Friuli: trovato nuovo specialista del dialetto di San Severo

UDINE – Omicidio di via della Valle: è stato trovato l’esperto del dialetto di San Severo in provincia di Foggia. Sarà un uomo originario proprio della città pugliese, da tempo residente in Friuli, a tradurre in italiano in cale conversazioni rcere tra Vincenzo Paglialonga e la madre. Lo riporta telefriuli.it. Oggi, il traduttore è stato incaricato dalla Corte d’Assise di Udine durante un’udienza del processo che vede Paglialonga accusato dell’uccisione con 38 coltellate di Lauretta Toffoli la notte del 7 maggio 2022.

La scorsa settimana il precedente traduttore, esperto nel dialetto foggiano, aveva rimesso il mandato sostenendo di non comprendere il dialetto sanseverese, molto diverso da quello del capoluogo pugliese e parlato solamente nella città di 50mila abitanti a ovest del Gargano e nei paesi limitrofi.