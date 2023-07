Padre Franco appoggia la raccolta fondi per sostenere la Casa di riposo “A. Rizzi”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ho letto dell’iniziativa degli studenti del Liceo “Galileo-Moro”, i quali sono scesi in piazza per due giorni di seguito per promuovere una raccolta fondi per sostenere la Casa di riposo “A. Rizzi” di Manfredonia.

Non posso che appoggiare la loro iniziativa e mostrare loro tutta la mia vicinanza e solidarietà, soprattutto apprezzare questo loro gesto di cittadinanza attiva.

Spesso, da parte del mondo adulto, si parla dei giovani solo in modo negativo, ma questa volta sono i giovani a darci l’esempio con un’iniziativa di carattere sociale e benefico, costringendo ciascuno ad offrire il proprio contributo personale e associativo.

Stupisce che in piena estate degli studenti trovino il tempo per risvegliare la coscienza di tutta la città, allo scopo di accendere i riflettori su una questione, come quella dell’ “Anna Rizzi”, che riguarda tutti, essendo tale struttura un bene e un patrimonio storico e sociale irrinunciabile”. Lo riporta Padre Franco Moscone, vescovo di Manfredonia.