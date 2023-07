Scontro sulla Tangenziale di Foggia, morti due 19enni, 4 feriti. I nomi

. Il traffico è stato deviato su viabilità locale con indicazioni sul posto. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli. Una donna è morta ed almeno quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

