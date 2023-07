“Società foggiana”, chieste 18 condanne per il processo “Araneo”

FOGGIA – Il pubblico ministero della Dda Grazia Errede ha chiesto un’assoluzione e 18 condanne a complessivi 123 anni e 7 mesi con pene oscillanti da 2 a 18 anni, nel processo «Araneo» in corso dal 16 novembre 2021 al Tribunale dauno a diciannove imputati – per lo più foggiani – accusati a vario titolo di settanta capi d’imputazione per fatti accaduti tra luglio e dicembre del 2021: traffico di cocaina, hashish e marijuana aggravato dalla mafiosità (il Pm in requisitoria ha chiesto l’esclusione dell’aggravante); 66 imputazioni di spaccio; 3 di detenzione illegale e/o ricettazione di munizioni.

Il blitz dei Carabinieri del nucleo investigativo scattò il 26 ottobre 2020 con l’esecuzione di 16 ordinanze del gip di Bari (5 in carcere, 11 ai domiciliari) su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Indagando su un tentativo di estorsione mafiosa, fu scoperto un traffico di droga con epicentro Foggia e un raggio d’azione e di rifornimento droga che interessava anche paesi della provincia, Potenza e Chieti. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.