Tutto pronto a Rignano Garganico per il Premio Jalarde 2023. Ecco chi se l’è aggiudicato

Tutto pronto per il Premio Jalarde 2023 a Rignano Garganico, che avrà luogo nel centro storico di origine medievale il prossimo 17 agosto a partire dalle ore 18.00.

L’evento è inserito nell’ambito delle manifestazioni legate al festival Borgo Divino 2023 (www.borgodivino.org), organizzato dal Circolo Auser di San Marco in Lamis e dal Circolo Culturale Giulio Ricci del posto, d’intesa con i Comuni di Rignano Garganico e di San Marco in Lamis, che avrà luogo nel più piccolo comune del Parco Nazionale del Gargano il 17 agosto e nella vicina San Marco in Lamis il 20 agosto 2023 (il programma completo).

Saranno diversi i premiati tra professionisti, politici, religiosi, sportivi, militari, artisti, letterati, aziende e associazioni del Gargano e della Capitanata (o originari di queste aree geografiche).

La manifestazione, come noto, è dedicata a Jalarde, ovvero Gabriele Galardi, il brigante ottocentesco che abitava Grotta Paglicci, conosciuta in tutto il mondo per i suoi reperti archeologici risalenti ai tre periodi del Paleolitico (Inferiore, Medio e Superiore).

Una enorme boccata di cultura, di recupero della memoria e di riscoperta delle tradizioni tipiche locali.

Vietato mancare!

Ecco l’elenco di tutti i Premiati:

Premiato Provenienza Attività Aziende Azienda Agricola Demaio Rignano Garganico Colture tipiche locali Azienda Agrozootecnica Gaggiano Rignano Garganico Artigianato Cafè Noir San Marco in Lamis Dolci e gelati artigianali Fiore Michele Rignano Garganico Artigiano della Musciska Le Conserve del Gargano Rignano Garganico Shop On Line Mastromauro Marmi San Marco in Lamis Artisti della pietra Panificio Fulgaro-Barbato San Marco in Lamis Artigianato Professionisti Draisci Antonio detto Nino Milano Ex-Dirigente ENI Paglia Angelo Germania Dirigente Siemens Perta Angelo Università Politecnica Marche Biologo Molecolare Stilla Donato Università Sapienza Roma Radar Sistems Engineer Loenardo Company Militari Carpentieri Alessandro San Giovanni Rotondo Comandante Compagnia Carabinieri San Giovanni Rotondo Di Carlo Michele Trani Comandante Esercito Italiano Di Michele Gianluca Pescara Pilota Elicotterista Guardia di Finanza Letterati e Giornalisti Ciavarella Mario Ciro San Marco in Lamis Scrittore e autore teatrale Corfiati Daniela Foggia Responsabile Cultura Quotidiano L’Attacco De Filippo Giuseppe Manfredonia Direttore StatoQuotidiano.it De Tuttlio Maurizio Foggia Direttore rivista Diomede Fiore Angela Foggia Capo-Ufficio Stampa Policlinico Riuniti Foggia Fiorentino Nicola San Giovanni Rotondo Capo-Ufficio Stampa Casa Sollievo Sofferenza Gatta Pasquale Monte Sant’Angelo Giornalista e curatore Progetto Unesco “Capitale Cultura” Ilaria Buttacchio Milano Giornalista Mediaset Morcavallo Nicola San Giovanni Rotondo Giornalista Tele Radio Padre Pio Novelli Giovanni Rignano Garganico Sindacalista e scrittore Russo Anna Foggia Capo-Ufficio Stampa ASL Foggia Siena Antonio San Giovanni Rotondo Giornalista Voce di Padre Pio Stilla Francesca Roma Giudice, giornalista e scrittrice Tedesco Gennaro San Giovanni Rotondo Direttore Ilfattodelgargano.it Artisti, Creativi, Ricercatori Bergantino Enza Rimini Owner/Managing Director JacLeRoi Coletta Matteo Lanciano Grafico e videomaker Nardella Felice San Marco in Lamis Grafico e creativo Perilli Matteo San Marco in Lamis Studioso di Orchidee del Gargano Russo Giovanni Luca San Giovanni Rotondo Direttore GarganoWunderland Russo Luca Rignano Garganico Artista Associazioni ASD Virtus Sammarco San Marco in Lamis Sport Il Sentiero dell’Anima San Marco in Lamis Poesia, letteratura, pittura Schola Cantorum Rignano Garganico Musica Teatralmente Parlando Rignano Garganico Teatro vernacolare Politici Cera Napoleone San Marco in Lamis Consigliere Regionale Gatta Giandiego Manfredonia Deputato Naturale Gisella Torremaggiore Senatrice Piemontese Raffaele Monte Sant’Angelo Vice-Presidente Regione Puglia Nobiletti Giuseppe Vieste Presidente Provincia di Foggia Sanità D’Errico Lara San Severo Coordinatore Infermieristico Infermieri di Famiglia ASL Foggia De Gennaro Girolama Foggia Dirigente Professioni Sanitarie ASL Foggia Draisci Antonio Pesaro Direttore Dipartimento Salute Regione Marche Iannacci Antonio San Giovanni Rotondo Presidente Ordine Veterinari Foggia Marconcini Stefano Manfredonia Coordinatore Infermieristico COT San Marco in Lamis Nigri Antonio Monte Sant’Angelo Direttore Generale ASL Foggia Stilla Antonio Rignano Garganico Dirigente Medico Ortopedia Manfredonia Urbano Daniele Parma Odontoniatra e Docente Universitario Alla memoria Campanale Pasquale Rignano Garganico Sindacalista Petruccelli Nick San Marco in Lamis Artista Ponziano don Bruno Montenero (Livorno) Educatore Benedettino Salvati Antonio San Marco in Lamis Sindacalista Soccio Pasquale San Marco in Lamis Filosofo, storico, letterato Tusiani Joseph New York Scrittore, saggista, letterato

