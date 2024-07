L’Ospedale Riuniti di Foggia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 16 maggio 2024, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 47 dell’11 giugno 2024, e sul sito web ufficiale nella sezione “Amministrazione trasparente > Bandi di concorso”.

Posizione Aperta

Il concorso mira all’assunzione a tempo determinato per 5 anni di un Direttore della Struttura Complessa (S.C.) di Direzione sanitaria di presidio ospedaliero (codice di selezione n. 1283 del 2024).

Requisiti Generali

Per partecipare al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:

– Cittadinanza italiana, di un altro Stato membro dell’UE o di un Paese terzo con diritto di soggiorno, diritto di soggiorno permanente, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria.

– Età non superiore al limite massimo per la cessazione del rapporto di lavoro.

– Idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica.

– Godimento dei diritti civili e politici.

– Assenza di esclusione dall’elettorato politico attivo.

– Nessun licenziamento o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per produzione di documenti falsi o invalidi.

Requisiti Specifici

Oltre ai requisiti generali, i candidati devono possedere:

– Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi.

– Anzianità di servizio di almeno 7 anni, di cui un minimo di 5 anni nella disciplina messa a concorso, oppure almeno 10 anni nella stessa disciplina.

– Attestato di formazione manageriale.

Modalità di Presentazione della Domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro l’11 luglio 2024 attraverso una delle seguenti modalità:

– Raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale.

– PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli e per consultare il bando completo, è possibile visitare il sito web ufficiale dell’Ospedale Riuniti di Foggia nella sezione “Amministrazione trasparente > Bandi di concorso”.

