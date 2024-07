Foggia: morto il medico di famiglia Lello Sisbarra

Il dott. Lello Sisbarra, fratello del docente e scrittore Michele Sisbarra, è scomparso improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile. Medico di medicina generale, la notizia del suo decesso ha rapidamente fatto il giro del web. Salvatore Onorati ha condiviso un toccante ricordo.

“Con Lello ho condiviso il tirocinio obbligatorio dopo la laurea e abbiamo iniziato a lavorare insieme, lui ad Alberona ed io a Volturara. Famoso in quel periodo il suo parto gemellare prematuro in una notte d’inverno: di quei due bimbi è poi stato padrino di battesimo. Episodio rimasto storico e simbolo della sua capacità tecnica e soprattutto del suo grande cuore.

Con lui e Rosa Pedale siamo stati precursori di un nuovo modo di intendere la medicina di famiglia: un gruppo che ci ha visti uniti per 20 anni. Non si può dimenticare tutto questo in un attimo, in quell’attimo che ti lascia senza fiato quando il telefono squilla e ti racconta di Lello che c’era e all’improvviso non c’è più! La morte è un grande mistero e lascia rammarico per un tempo insieme che non potrà esserci più.

Qualche mese dopo la pensione, Lello ha voluto fare una cena con me e Rosa. Ci siamo visti per l’ultima volta con l’intesa di rivederci a Roma, dove abbiamo l’affetto dei figli. Un’ultima volta a ridere di noi e del nostro tempo migliore, un’ultima volta per dirci del nostro affetto e del nostro volerci bene.”

Numerosi colleghi e pazienti hanno ricordato Lello sui social. Vincenzo ha scritto: “È stato il mio medico di famiglia professionale, generoso e accogliente oltre che un caro amico con cui abbiamo condiviso l’amore e l’appartenenza alla famiglia murialdina. Una grande perdita per la comunità parrocchiale dell’Opera San Michele Arcangelo e soprattutto per la polisportiva Juventus San Michele, realtà, entrambe, di cui era pilastro e per cui, da decenni, insieme alla moglie Claudia Panariello, ha donato servizio di volontariato.”

Roberta ha aggiunto: “Lello, il mio dottore del cuore, ma tu non eri solo questo per me, sei stato tanto altro. Sei stato una guida, una spalla nei momenti bui e spesso anche un confidente. Se qualcosa mi preoccupava, mi bastava digitare un numero o svoltare l’angolo di casa per ritrovarti sempre lì con le consulenze private sotto il tuo portone. Quando mi vedevi in lontananza già sorridevi perché sapevi che ti avrei fermato per qualche consiglio.”

Lo riporta Foggiatoday.it