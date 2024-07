Foggia: mostra fotografica dell'avvocato Arena per i bambini bisognosi - Fonte: Pointofnews.it

Uno scatto può cambiare una vita: le fotografie dell’avvocato Arena esposte per sostenere i bambini bisognosi

Una mostra fotografica dedicata alla raccolta fondi per l’Unicef, e un tributo ai bambini che vivono in condizioni di estrema povertà nel mondo.

Massimiliano Arena ha dedicato anni di viaggi alla solidarietà, raccontati attraverso una selezione di circa cento fotografie esposte in mostra.

L’avvocato, da sempre impegnato nel volontariato e specializzato nel diritto minorile, ha deciso di documentare i suoi viaggi sin dai tempi della laurea, portando aiuto nei paesi meno sviluppati come Ecuador, Perù, Bolivia e successivamente in diverse nazioni africane.

La mostra, che si è conclusa ieri nel ‘Salotto della gentilezza’ in via Bruno, continuerà ora presso gli spazi dell’Unicef all’istituto Poerio.

Le stampe delle fotografie esposte sono disponibili per l’acquisto, offrendo un ritratto vivido di realtà lontane caratterizzate da estrema povertà e difficoltà quotidiane. Il ricavato delle vendite contribuirà agli sforzi dell’Unicef per migliorare le condizioni di vita dei bambini nei paesi più poveri, come spiegato da Maria Emilia De Martinis, presidente della sezione Unicef di Capitanata.

