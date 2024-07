Foggia: una messa in ricordo di Ilaria e Nicola, fidanzati morti in un incidente stradale - Fonte: Foggiatoday.it

Questa sera, 8 luglio, alle ore 20, presso la Chiesa di San Pietro Apostolo di Foggia, i familiari ricorderanno con una Santa Messa Ilaria Mirasole e Nicola Pio Dilorenzo, i due giovani fidanzati, entrambi diciottenni, tragicamente scomparsi il 9 luglio dell’anno scorso a causa di un incidente stradale sulla Tangenziale 673. La loro Opel Corsa bianca si è scontrata con un’Alfa Romeo.

Ilaria e Nicola si erano appena diplomati, lei al liceo linguistico Poerio e lui all’istituto tecnico commerciale Altamura. Erano ragazzi eccezionali: Nicola era educato e sempre disponibile, mentre Ilaria era solare e amichevole con tutti. Quel sabato mattina, erano diretti a Marina di Lesina per incontrare un gruppo di amici e festeggiare insieme la loro maturità.

Il ricordo di Tony, un amico di Ilaria e Nicola, rimane struggente. Poche ore dopo l’incidente e durante i funerali, Tony ha rievocato quei tragici momenti: “Sarebbe dovuto essere un weekend di mare da vivere in compagnia e divertimento. Tutto organizzato, e aspettavo solo voi due che mi sareste dovuti venire a prendere. Dico ‘dovuti’ perché non è andata così. Chi l’avrebbe mai detto che in 20 minuti sarebbero cambiate le cose. ‘Tony preparati che prendo Ila e vengo da te’ le tue ultime parole, Nico, 20 minuti prima di lasciarci”.

I funerali furono un momento toccante per tutta la comunità. Il 31 ottobre 2023, il liceo Poerio ha dedicato a Ilaria un laboratorio di lingue in sua memoria.

