L’assessore all’Urbanistica Giuseppe Galasso, durante un incontro organizzato da Ance Foggia su Pug, rigenerazione urbana e futuro della città, ha dichiarato che il Piano Urbanistico Generale (Pug) rischia di diventare obsoleto se non adeguato alle attuali esigenze. Galasso ha assicurato che verranno apportati gli aggiornamenti necessari per mantenerlo attuale, nonostante sia in fase di elaborazione da vent’anni. Ha inoltre annunciato l’intenzione di istituire presto un Urban Center per facilitare il confronto su tematiche di pianificazione urbanistica e rigenerazione urbana, in linea con le direttive discusse con il presidente Chierici.

L’assessore ha inoltre affrontato il tema delle opere non finanziate dal Pug, come l’ex distretto militare di Foggia, definito “un’area ormai abbandonata da tempo”. Nonostante un finanziamento di 7 milioni di euro nel Contratto Istituzionale di Sviluppo di Capitanata, si è reso necessario un ripensamento per ottimizzare l’utilizzo delle risorse. Galasso ha illustrato i progetti in corso per trasformare parte dell’area in uno studentato, finanziato con ulteriori 14 milioni di euro dall’Adisu, in collaborazione con la Regione Puglia.

Un altro punto focale sono le zone dismesse dalle Ferrovie dello Stato a Foggia. Galasso ha evidenziato l’importanza di queste aree centrali e ha annunciato il dialogo in corso con RFI per trovare soluzioni che favoriscano lo sviluppo urbano senza compromettere le funzioni ferroviarie. È stato menzionato un progetto di impianto fotovoltaico per la produzione di energia, che potrebbe liberare altre aree per sviluppi urbani.

Galasso ha concluso sottolineando l’importanza di valorizzare strategicamente queste aree per migliorare la qualità della vita a Foggia e promuovere una rigenerazione urbana efficace, auspicando un coinvolgimento attivo di tutti gli attori economici e sociali della città per sviluppare un’urbanistica innovativa.

