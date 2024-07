Lecce, turista spagnola in bici travolta da un 81enne con un suv - Fonte: Repubblica.it

LECCE – Una vacanza spensierata nel Salento con il fidanzato è stata interrotta da una tragedia. Una ragazza spagnola di 31 anni è ora in coma, lottando tra la vita e la morte dopo essere stata travolta in bicicletta alla periferia di Frigole. L’incidente è avvenuto all’intersezione tra una strada sterrata e Via Bove, una strada di collegamento che porta dalla marina leccese a Torre Veneri.

La ragazza era in sella alla sua bicicletta quando è stata colpita da un 81enne leccese alla guida di una Hyundai Tucson, diretto verso Torre Veneri. Il fidanzato della ragazza seguiva poco distante su un altro veicolo a due ruote in direzione del mare.

La 31enne spagnola è stata soccorsa immediatamente e ora è ricoverata in coma presso l’ospedale “Fazzi” di Lecce in condizioni gravi.

