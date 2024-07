A Galli suggerisco di impegnarsi realmente per il bene della città. La campagna elettorale è finita e, spiace per lui, non nel modo in cui auspicava. Continuare a insinuare il dubbio sulla mia persona e sulla mia famiglia, come ha fatto nel corso del periodo elettorale, non farà crescere la città e, come i risultati elettorali hanno decretato, è un atteggiamento che non premia.