Nove donne raccontano gli abusi di un medico davanti al gip

Oggi al Palazzo di Giustizia di Milano nove donne stanno ricostruendo, davanti al gip Cristian Mariani, gli abusi che avrebbero subito da un medico di guardia accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di giovani pazienti e a carico del quale, tra novembre e marzo scorso, sono state eseguite due ordinanze, l’ultima di arresti domiciliari nell’inchiesta della polizia giudiziaria e del pm milanese Alessia Menegazzo.

L’incidente probatorio, davanti al giudice, serve a cristallizzare le dichiarazioni delle vittime – nove in totale quelle accertate nell’inchiesta, con atti trasmessi anche da Lodi a Milano – in vista del processo. Il medico, 41 anni, residente a Varese e che lavorava tra Lodi e Milano, oltre a rispondere di falso per aver alterato dei certificati, avrebbe abusato delle donne che si presentavano con sintomi influenzali, pressione alta, tachicardia, dolori all’addome.