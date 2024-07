Puglia: Rc Auto in aumento. 182mila veicoli senza assicurazione

Nel mese di maggio 2024, secondo l’indagine dell’Ivass – Istituto di vigilanza sulle assicurazioni – il prezzo medio della Responsabilità Civile auto (Rc auto) è stato di 400 euro, registrando un aumento annuo del +6,8% in termini nominali e del +6,0% in termini reali.

A aprile, la crescita annuale nominale era stata del +7,9%. Tutte le province italiane hanno visto incrementi di prezzo, che variano dal +1,7% di Vibo Valentia al +10,0% di Prato e Roma. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è stato di 264 euro, con un aumento dell’8,1% rispetto all’anno precedente e una riduzione del 45,1% rispetto al 2014.

Per gli assicurati con classi di merito superiori alla prima, l’aumento di prezzo è stato dell’11%.

Nella provincia di Foggia, l’incremento è stato del 7,10%, con un totale di 6.253 contratti per auto ad uso privato. In Puglia, l’aumento medio è stato del 7,6%.

Questi dati si aggiungono alla problematica dei veicoli non assicurati nella regione, che ammontano a uno ogni 15 veicoli, secondo l’analisi della commissione di studio Rc auto del sindacato nazionale degli agenti di assicurazioni. Nel 2023, sono stati contabilizzati 182.000 veicoli non assicurati, diecimila in più rispetto all’anno precedente, corrispondenti al 6,3% del parco auto circolante in Puglia. La provincia con la maggiore evasione assicurativa è Bari, dove sono state registrate 52.000 auto prive di copertura.

