Rodi Garganico: sbarca il campionato del mondo di off shore

Dall’11 al 14 luglio, Rodi Garganico ospiterà il Campionato Mondiale di Offshore 2024, una manifestazione di quattro giorni dedicata alle gare tra imbarcazioni ad alta velocità, celebrando l’eccellenza dello sport motoristico marino.

Le competizioni si svolgeranno vicino alla costa, permettendo agli spettatori di ammirare da vicino i bolidi della motonautica dai paddock aperti al pubblico, seppur in modalità contingentata. Per una visione ottimale delle gare in mare, sarà utile l’uso di un binocolo, data la lunghezza del percorso. Oltre alle gare principali, il pubblico potrà assistere a una serie di eventi collaterali, tra cui gli spettacoli del campione del mondo di jet ski Roberto Mariani e le esibizioni di flyboard, a partire dalla mattina di sabato 12 luglio.

La manifestazione, fortemente voluta dalla ‘Meridiana Orientale srl, che gestisce il porto di Rodi, è organizzata dall’Associazione Motonautica Gargano e dal Porto Turistico di Rodi Garganico, in collaborazione con la Regione Puglia – Assessorato allo Sport per Tutti e il Comune di Rodi Garganico. Tutte le informazioni dettagliate sull’evento sono disponibili sul sito del Porto Turistico.

