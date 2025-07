Andrea Gattel è un nuovo giocatore dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo!

L’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Gattel, guardia classe 2005.

Nativo di Sacile (PN), Gattel è un esterno di 195 cm per 83 kg, cresciuto cestisticamente nel vivaio dell’Humus Sacile, per poi proseguire il suo percorso con il Sistema Basket Pordenone, HRV Villanova e, dal 2021, con la prestigiosa Reyer Venezia, società in cui ha completato buona parte della sua formazione giovanile. Due anni fa ha disputato il campionato di Serie C con Jesolo (in doppio tesseramento), dove ha chiuso a 6.4 punti di media, e l’Under 19 Eccellenza con la Reyer Venezia, realizzando 8 punti a partita. L’annata 2024/2025 lo ha visto protagonista prima a Montecatini e poi in quel di Cecina, dove ha messo in mostra tutto il suo potenziale offensivo, arrivando a toccare una media di 17 punti a partita nella seconda parte di stagione.

Il commento del General Manager Pino Sollazzo:

“Andrea è un profilo davvero interessante, un giovane che ha saputo mettersi in evidenza già nella prima parte della stagione a Montecatini, un club molto importante per la Serie B. Nella seconda parte dell’anno, a Cecina, ha dimostrato il suo valore tecnico e le sue ottime qualità al tiro, mettendosi sia in proprio che a servizio della squadra. Arriva a San Severo con la consapevolezza di aver trovato un ambiente ideale per crescere e affermarsi in un campionato competitivo come questo torneo. Siamo certi che, con la guida di coach Bernardi, Andrea potrà compiere un ulteriore salto di qualità sia sul piano tecnico che umano.”

“La chiamata di San Severo – spiega la nuova guardia dei Neri – mi ha sorpreso e allo stesso tempo entusiasmato. Fin dai primi contatti ho percepito il forte desiderio della società di avermi qui, e questo per un giocatore è sempre importante. Ho sentito parlare molto bene della dirigenza e conosco la passione del pubblico del palazzetto. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni e di affrontare la stagione. So che sarà un campionato impegnativo, dove bisogna farsi trovare pronti sin dall’inizio, ma sono certo che lo zoccolo duro del gruppo dello scorso anno aiuterà me e gli altri nuovi arrivati a integrarsi al meglio. Arrivo con tanta voglia di lavorare e di far bene. Forza San Severo!”