Approvata alla Camera la legge che tutela i lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche. Gatta: "Un atto di civiltà e vicinanza concreta"

Roma — Una svolta attesa da tempo nel campo della tutela dei diritti dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche. La Camera dei Deputati ha approvato a larga maggioranza la proposta di legge che introduce nuove e più ampie misure di sostegno a favore di chi, oltre a dover affrontare il difficile percorso della malattia, si trova a dover conciliare le cure con l’attività lavorativa.

Tra i promotori della proposta, l’Onorevole Giandiego Gatta, che ha espresso piena soddisfazione per il risultato raggiunto: “Con grande emozione e orgoglio, posso annunciare che la Camera ha appena approvato questa legge di straordinaria importanza sociale, di cui sono co-firmatario.

Si tratta di un provvedimento che rappresenta una concreta risposta alle esigenze di tanti lavoratori che, ogni giorno, combattono contro malattie oncologiche, invalidanti o croniche. Abbiamo voluto riconoscere, attraverso questa norma, il diritto ad un periodo di congedo più lungo e flessibile, proprio per permettere a questi cittadini di affrontare con maggiore serenità le terapie e i percorsi di cura”.

Il cuore della legge è la possibilità per i lavoratori di richiedere e ottenere un congedo retribuito, continuativo o frazionato, fino ad un massimo di 24 mesi. Una misura che amplia significativamente le tutele oggi previste, sia dalla legislazione vigente sia dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non si tratta, però, solo di un’estensione temporale: il provvedimento introduce anche la possibilità di fruire di 10 ore aggiuntive di permesso retribuito al mese per visite mediche, esami diagnostici e trattamenti terapeutici, in aggiunta ai permessi già previsti per legge.

“Questa legge nasce dall’ascolto di tante storie di difficoltà, di ostacoli quotidiani che i lavoratori si trovano ad affrontare non solo sul piano della salute, ma anche sul fronte lavorativo”, prosegue l’Onorevole Gatta. “Abbiamo ritenuto doveroso garantire loro un margine di respiro più ampio, per consentire la prosecuzione delle cure senza dover rinunciare al posto di lavoro o trovarsi in condizioni di incertezza economica e professionale. È un atto di giustizia sociale e, al tempo stesso, un messaggio forte: le istituzioni ci sono e sanno tendere la mano nei momenti più difficili”.

Il provvedimento, ora in attesa di approvazione definitiva da parte del Senato, è stato accolto con favore da numerose associazioni che si occupano di diritti dei malati e da organizzazioni sindacali, che ne sottolineano il valore innovativo.