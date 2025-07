Consiglio Comunale di Manfredonia, Marasco lascia il Gruppo Misto e aderisce a nuovo partito: oggi l’annuncio ufficiale

Manfredonia – Durante la seduta del Consiglio Comunale convocata per oggi, martedì 8 luglio 2025, alle ore 15:00, è atteso un annuncio politico.

Il consigliere comunale Giuseppe Marasco, attualmente nel Gruppo Misto, aprirà i lavori dell’Assise con una comunicazione ufficiale, nella quale formalizzerà la propria adesione a un nuovo partito politico, il cui nome verrà reso noto direttamente in Aula.

La decisione di Marasco sarà accompagnata da una dichiarazione che ne spiega le ragioni: “Questa scelta è motivata dalla mia convinzione che il nuovo partito che rappresenterò in Consiglio Comunale sia più vicino ai valori e agli interessi dei cittadini che servo con umiltà da circa cinquant’anni.”

Marasco ha poi ribadito il proprio impegno istituzionale, sottolineando come la sua attività continuerà con la massima dedizione verso la comunità locale e il territorio: “Proseguirò il mio lavoro per il bene della nostra comunità sipontina e di tutta la Capitanata, rafforzando i rapporti a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo. Continuerò a rappresentare con impegno gli interessi dei cittadini, promuovendo politiche che migliorino la qualità della vita di tutti, sempre al servizio della comunità manfredoniana, come ho sempre fatto.”