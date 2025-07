Dal Gargano al Salento, a luglio la Puglia è a ritmo di musica

FOGGIA – L’estate pugliese si accende di musica e spettacolo, trasformando la regione in un grande palco a cielo aperto. Tra l’8 e il 13 luglio, un’ondata di artisti, ognuno con la propria anima e il proprio genere, porterà le loro voci e i loro mondi in diverse località, creando un vero e proprio “festival diffuso” sotto le stelle.

Rock, Risate e Satira con gli Oesais a Bari

Si parte stasera con gli Oesais, il progetto musicale che vede protagonisti gli indimenticati Toti e Tata, ovvero Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. I “fratelli Gallagher di Molfetta” saliranno sul palco della Fiera del Levante di Bari per un’esibizione che promette di intrecciare sapientemente musica, satira e puro divertimento. Un appuntamento imperdibile per chi cerca un mix di note e risate.

Doppio Concerto a Peschici: Fabi e Clementino

Il 10 luglio l’Arenile del Porto di Peschici sarà teatro di una doppietta imperdibile al tramonto. Si comincia con Niccolò Fabi, il cantautore romano noto per le sue ballate intense e le riflessioni intime, che incanterà il pubblico con arrangiamenti raffinati. A seguire, un cambio di ritmo radicale con Clementino: il rapper campano è pronto a far saltare la platea a colpi di rime e freestyle, unendo due anime opposte ma accomunate dalla stessa passione per la musica.

Eleganza Jazz a Bari con Simona Molinari

Sempre il 10 luglio, ma sulla costa adriatica, Simona Molinari incanterà il pubblico di Bari. La raffinata voce jazz della canzone italiana regalerà una serata all’insegna della classe e della leggerezza, con un repertorio che spazierà tra swing e bollicine d’autore, promettendo un’atmosfera unica.

Da Gallipoli a Mola di Bari: Rose Villain e Serena Brancale Chiudono la Settimana

Il 13 luglio il Parco Gondar di Gallipoli accoglierà Rose Villain, una delle voci più affascinanti e innovative della scena musicale nostrana. Con il suo stile dark, sensuale e visionario, l’artista promette un live potente e teatrale, ricco di hit da classifica e suggestioni internazionali.

Nello stesso giorno, ma più a nord, a Mola di Bari, Serena Brancale si esibirà nell’Arena Castello. La sua voce magnetica si fonderà con la brezza del lungomare Dalmazia in un concerto vibrante e sofisticato, dove soul, R&B e funk si incontreranno per una serata all’insegna del groove vista mare.

La Puglia, dunque, si conferma una delle mete più vivaci dell’estate italiana, offrendo un’ampia scelta di eventi musicali per tutti i gusti e tutte le età.

