Un nuovo sportello di Puglia Sviluppo anche nella Camera di Commercio di Foggia, con i primi appuntamenti per le imprese fissati già nel mese di luglio.

È l’effetto, immediato, del protocollo d’intesa presentato oggi alla stampa nella sede camerale di Foggia dalla presidente di Puglia Sviluppo, Grazia D’Alonzo, dal direttore generale della stessa Società, Antonio De Vito, dal presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo, dalla segretaria generale dell’Ente camerale, Lorella Palladino.

Cuore dell’intesa, la collaborazione su attività di creazione d’impresa, promozione dell’imprenditorialità innovativa, accelerazione delle start up e consolidamento dei rapporti con il territorio, ma anche sostegno e accompagnamento del sistema imprenditoriale ai temi della ricerca, dell’innovazione, della transizione digitale ed energetica, dell’internazionalizzazione e dello sviluppo delle competenze, con un obiettivo fondamentale trasversale a tutte le attività: la creazione di un ecosistema innovativo radicato nel territorio di Foggia.

Per questo la Camera di Commercio e Puglia Sviluppo nel rispetto dei propri fini istituzionali – è scritto nell’accordo – si impegnano a collaborare stabilmente nella programmazione e realizzazione di attività di supporto alle imprese di Foggia. Un obiettivo, questo, da perseguire favorendo, da un lato, la conoscenza delle iniziative attive in Puglia e cioè degli strumenti di incentivazione per le imprese e dall’altro raccogliendo gli input del territorio in termini fabbisogni la cui soddisfazione possa attivare “il circolo virtuoso dell’innovazione”.

In dieci punti le parti si impegnano a favorire percorsi di informazione, promozione e sviluppo dedicati alle opportunità esistenti e a stimolare quelle future anche grazie a percorsi di contaminazione con il mondo della ricerca e di incontro e collaborazione tra startup e imprese consolidate.

Per le opportunità esistenti il protocollo diventa operativo tra appena due giorni con la creazione di uno sportello di Puglia Sviluppo all’interno della Camera. Lo sportello entra in funzione con la definizione di un calendario di incontri informativi dedicati alle misure regionali per le imprese.

Si tratterà di appuntamenti aperti al pubblico ai quali sarà possibile partecipare sia dal vivo, nella sede della Camera di commercio Foggia (in via M. Protano,7), che da remoto (di seguito i link).

Il primo degli incontri, dedicato agli “Strumenti per la creazione di impresa, gli avvisi Nidi e TecnoNidi”, si svolgerà giovedì 10 luglio 2025 (ore 15,30); il secondo con focus sugli “Strumenti per lo sviluppo d’impresa, gli avvisi Pia e MiniPia”, è in calendario martedì 17 luglio 2025, (ore 15,30); il terzo rivolto agli “Strumenti per il sostegno alle imprese del settore turistico, gli avvisi Pia Turismo e MiniPia Turismo”, è in programma il 24 luglio, (ore 15,30).

“Con la sottoscrizione di questo Protocollo e l’attivazione di uno sportello anche all’interno della Camera di Commercio di Foggia dopo l’analoga iniziativa per la Camera di Commercio di Brindisi- Taranto, Puglia Sviluppo prosegue la sua attività di sostegno dall’interno dei territori”, ha detto la presidente Grazia D’Alonzo. “Un ruolo di prossimità che ci consente di sviluppare un’attività immersiva per cogliere le criticità e i fabbisogni veri e avviare un sostegno mirato e quindi più efficace per le imprese del territorio. Tutto questo non può derivare che dall’ascolto, ma da un ascolto avviato dall’interno. Per questo la Camera di Commercio di Foggia, grazie alla conoscenza del territorio e delle sue imprese, è un partner valido e affidabile, con il quale – ne sono certa – avvieremo una collaborazione sinergica per migliorare ciò che esiste e contribuire alla nascita di nuove realtà”.

“Nel corso degli incontri con le imprese – ha aggiunto il direttore generale di Puglia Sviluppo Antonio De Vito – i nostri esperti illustreranno le opportunità di strumenti quali Nidi e TecnoNidi, Pia e MiniPia nelle versioni ordinaria e turismo, che, con 8,4 miliardi di investimenti nel ciclo 2014-2020 e progetti per oltre 3 miliardi proposti nella nuova programmazione, stanno trasformando la Puglia generando sviluppo e lavoro. Ma si può fare di più soprattutto con il ciclo 2021-2027, che incide maggiormente sull’innovazione. È un salto di qualità che orienta gli strumenti agevolativi verso obiettivi più ambiziosi quali la trasformazione tecnologica, la sostenibilità e la competitività globale. I bandi attuali, infatti, premiano in modo esplicito l’adozione di tecnologie digitali avanzate, soluzioni green, modelli organizzativi innovativi e collaborazioni tra ricerca e impresa. Gli incentivi quindi non sono più pensati solo per far nascere o crescere imprese, ma per trasformarle diventando da semplice leva economica un vero e proprio motore di cambiamento. Vorremo che questo motore diventasse un’opportunità per l’intero territorio della Puglia”.

“Con l’attivazione di questa preziosa collaborazione con Puglia Sviluppo, il nostro sistema di servizi si arricchisce ulteriormente, acquisendo una nuova e fondamentale dimensione strategica”. Ha dichiarato Giuseppe Di Carlo, presidente della Camera di Commercio di Foggia. “Il protocollo d’intesa tra Camera di Commercio e Puglia Sviluppo non è solo una formalità. È un impegno concreto a collaborare stabilmente nella programmazione e nella realizzazione di attività di supporto alla creazione d’impresa e sviluppo dell’imprenditorialità innovativa ed è particolarmente orientato al supporto alla transizione ecologica e digitale. Fondamentale sarà anche la collaborazione con le Associazioni di categoria, gli Ordini professionali e l’Università. L’auspicio è che il nuovo protocollo possa rappresentare una svolta radicale rispetto alla situazione attuale, che vede purtroppo la provincia di Foggia fanalino di coda per quanto riguarda l’accesso delle imprese ai finanziamenti regionali”.

Il calendario degli incontri informativi in dettaglio

Il calendario degli incontri informativi dedicati alle misure regionali per le imprese è in costante aggiornamento.

Di seguito gli appuntamenti programmati:

Giovedì 10 luglio 2025 ore 15:30

Strumenti per la creazione di impresa, gli avvisi Nidi e TecnoNidi

Dove: Camera di Commercio di Foggia, Via M. Protano, 7

Programma

Introduce Giuseppe Di Carlo, Presidente Camera di Commercio di Foggia

Relaziona Lorenzo Minnielli, PM Promozione del lavoro e dell’innovazione – Puglia Sviluppo Spa

Sarà possibile seguire l’incontro online. Iscrizioni al link:

https://conference-web-it.zoom.us/j/95246273215

Martedì 17 luglio 2025 ore 15:30

Strumenti per lo sviluppo d’impresa, gli avvisi Pia e MiniPia

Dove: Camera di Commercio di Foggia, Via M. Protano, 7

Programma

Introduce Giuseppe Di Carlo, Presidente Camera di Commercio di Foggia

Relaziona Donatella Toni, Dirigente Area Sviluppo e Competitività – Puglia Sviluppo Spa

Sarà possibile seguire l’incontro online. Iscrizioni al link:

https://conference-web-it.zoom.us/j/95578877580

Giovedì 24 luglio 2025 ore 15:30

Strumenti per il sostegno alle imprese del settore turistico, gli avvisi Pia Turismo e MiniPia Turismo

Dove: Camera di commercio di Foggia, Via M. Protano, 7

Programma

Introduce Giuseppe Di Carlo, Presidente Camera di Commercio di Foggia

Relaziona Donatella Toni, Dirigente Area Sviluppo e Competitività – Puglia Sviluppo Spa

Sarà possibile seguire l’incontro online. Iscrizioni al link:

https://conference-web-it.zoom.us/j/92665511124

Info per le imprese:

Puglia Sviluppo Spa

info@pugliasviluppo.regione.puglia.it

Camera di Commercio di Foggia – Servizio Nuove Imprese

formazionelavoro@fg.camcom.it