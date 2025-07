FOGGIA – La circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Foggia è ancora interrotta a causa di un vasto incendio scoppiato ieri pomeriggio nelle vicinanze di Chieuti, in provincia di Foggia.

L’interruzione, disposta dai Vigili del Fuoco alle 16:40 di lunedì, resta in vigore per garantire la sicurezza dell’area, mentre le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

L’incendio ha causato notevoli disagi per i viaggiatori.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno subendo limitazioni di percorso tra Pescara e Bari.

Per ovviare all’interruzione, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) invita i passeggeri a rimanere aggiornati consultando il sito ufficiale, i canali digitali delle compagnie ferroviarie o rivolgendosi al personale di assistenza e alle biglietterie per informazioni in tempo reale sulla circolazione e sui treni coinvolti.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it