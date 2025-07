Il patron Rotice annuncia una svolta all’insegna di sostenibilità e giovani. “Chi ha creato tensioni ora faccia un passo indietro”

Il Manfredonia Calcio conferma la sua presenza nel prossimo campionato di Serie D. La società ha ufficializzato l’iscrizione, aprendo così un nuovo capitolo, in netta discontinuità con il recente passato. Una scelta definita “ponderata e responsabile”, nata – spiegano dal club – per rispetto verso la città, i tifosi e la storia sportiva della squadra.

Una decisione che arriva dopo settimane di tensioni, segnate da critiche e attacchi che, secondo la società, hanno avuto “toni strumentali e personalistici”. Ora però la rotta è tracciata: si riparte, ma con un progetto profondamente diverso.

Giovani e sostenibilità al centro del nuovo corso

“Si volta pagina, basta personalismi”. È questo il messaggio lanciato dai vertici del Manfredonia, che mettono in chiaro le nuove linee guida: sostenibilità economica, valorizzazione dei giovani e una visione più sobria e concreta del calcio locale.

L’obiettivo resta la salvezza, ma senza più promesse irrealistiche. “Vogliamo un calcio vicino alla gente, basato su lavoro, identità e passione”, fanno sapere dalla società. Via le ambizioni gonfiate, dentro un approccio pragmatico e radicato nel territorio. Al centro del progetto, il settore giovanile, punto di partenza per costruire una squadra competitiva, sostenibile e rappresentativa.

La disponibilità alla cessione del club resta sul tavolo, ma, in assenza di proposte concrete, la dirigenza ha scelto di andare avanti, puntando su “idee chiare e responsabilità”.

Nuovi volti in arrivo: si lavora al rilancio

I primi segnali di cambiamento iniziano a emergere anche sul fronte tecnico. Il Manfredonia è infatti al lavoro per definire i nuovi assetti dirigenziali e sportivi. Tra i nomi più accreditati per il ruolo di direttore sportivo o generale c’è Massimo Tanzillo. Per la guida tecnica, invece, circolano le ipotesi di Pezzella, Ragno e La Salandra.

L’intenzione è chiara: costruire un gruppo rinnovato non solo in campo, ma anche fuori, affidandosi a figure con motivazione, competenza e legame con il territorio.

Rotice: “Grazie ai veri tifosi, ora basta sabotaggi”

Il patron Gianni Rotice, protagonista della salvezza dello scorso anno, ha voluto ringraziare pubblicamente staff e squadra per il traguardo raggiunto, definito “storico” per le difficili condizioni in cui è maturato.

Poi il messaggio diretto ai contestatori: “Ringrazio di cuore i veri tifosi e chi continua a sostenermi. Questo progetto proseguirà con chi ha passione e rispetto. Chi invece ha creato rotture e tensioni, ora ha il dovere morale di farsi da parte. Se davvero amano il Manfredonia, lo dimostrino con il silenzio, lasciando spazio a chi lavora con serietà per il bene della città”.

Un nuovo inizio, tra sobrietà e concretezza

Il Manfredonia Calcio riparte dunque con un progetto improntato alla sobrietà e al pragmatismo, lasciandosi alle spalle le polemiche e le illusioni del passato. La parola d’ordine è “discontinuità”, ma senza rinnegare la propria storia, con l’ambizione di scrivere una pagina nuova, più solida e serena.