Manfredonia – Si alza il livello dello scontro politico a Manfredonia, con il Partito Democratico che, attraverso una nota ufficiale, prende una posizione durissima contro la lista “Con”, accusata di strumentalizzare la questione sanitaria locale e, in particolare, il futuro dell’ospedale “San Camillo De Lellis”, per fini esclusivamente elettorali.

Il PD non usa mezzi termini: “È inaccettabile – si legge nella nota – che, in vista delle prossime elezioni regionali, qualcuno scelga di agitare polemiche strumentali sulla pelle dei cittadini, alimentando allarmismi privi di fondamento e cavalcando il disagio reale di chi soffre, senza però offrire alcuna proposta concreta, né assumersi responsabilità operative”.

Il bersaglio è chiaro: la lista “Con”, forza politica storicamente vicina al Presidente della Regione Michele Emiliano, accusata di un doppio gioco che il PD definisce “cinico e pericoloso”. Un’accusa che pesa ancor di più, sottolineano i Dem, proprio perché “Con” fa riferimento diretto a Emiliano, massima autorità sanitaria pugliese. “È evidente – si legge nel comunicato – che certe uscite non rispondono alla volontà di tutelare la comunità, ma a mere logiche di calcolo elettorale”.

Per il Partito Democratico, la coerenza politica è il primo valore tradito in questa vicenda: “Non si può attaccare ciò di cui si fa parte – prosegue il comunicato – e non è accettabile che, mentre si condividono percorsi istituzionali e amministrativi, si scelga di alimentare conflitti che rischiano di danneggiare il lavoro di risanamento in atto e di mettere a rischio la fragile fiducia dei cittadini verso le istituzioni”.

Il PD difende il proprio operato e rivendica il ruolo di “primo partito della città”, sottolineando l’impegno quotidiano profuso in particolare nella sanità pubblica, settore che – si legge ancora – “merita soluzioni concrete, non polemiche di corto respiro”.

Il tono della nota si fa più acceso quando si fa riferimento a quello che il PD definisce un “fuoco amico”: “Dispiace constatare che, persino all’interno della maggioranza di Palazzo San Domenico, si continui a prestare il fianco a dinamiche politiche vecchie e logore. Ancora più grave è che tra i promotori di questa tensione vi sia chi, sotto le vesti di giornalista, alimenta tali divisioni per interessi personali”.

Un attacco duro e diretto, che lascia poco spazio alle interpretazioni e che fotografa una maggioranza cittadina visibilmente attraversata da tensioni interne.

Il PD chiude il comunicato con un appello alla “responsabilità collettiva”, rivolto sia agli alleati di governo sia all’intero panorama politico locale: “Manfredonia merita rispetto, serietà e coerenza. È il momento di mettere da parte tatticismi elettorali e logiche personali per concentrarsi sul bene della città. Noi continueremo a lavorare per il bene comune, ma non consentiremo più che il disagio dei cittadini venga utilizzato per bieche operazioni propagandistiche”.

Il nodo resta la sanità

Il tema dell’ospedale “San Camillo De Lellis” resta al centro del dibattito cittadino. Le tensioni tra i partiti nascono proprio da questo terreno, particolarmente sensibile in una fase in cui il diritto alla salute è percepito come sempre più a rischio, tra carenze di personale, liste d’attesa e incertezze sul futuro della struttura sanitaria.

La sfida tra il PD e “Con” si gioca dunque anche su questo fronte, con i Democratici che rivendicano il lavoro svolto nei tavoli istituzionali e rifiutano le “strumentalizzazioni pre-elettorali”, mentre accusano gli avversari di alimentare il malcontento senza offrire alcuna proposta concreta.

Uno scontro destinato a proseguire

A meno di un anno dalle elezioni regionali, è probabile che questo scontro politico non si esaurisca qui. Anzi, il tema sanità sembra destinato a restare una delle principali questioni attorno a cui ruoterà il confronto elettorale, con il rischio che le divisioni interne alla maggioranza di governo cittadino si acuiscano ulteriormente.

Intanto, il PD ribadisce il proprio impegno e mette in guardia: “La nostra pazienza ha un limite, e quel limite è il rispetto che dobbiamo a Manfredonia e ai suoi cittadini”.

Una dichiarazione che, al di là della polemica contingente, suona come un avvertimento a tutti i protagonisti della politica locale: il clima si sta surriscaldando e, con esso, la posta in gioco per il futuro della città.